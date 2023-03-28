За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 570 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 171730 военных убитыми. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
570 российских оккупантов и 7 танков. Потери врага за 27 марта
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Потери врага
- личного состава — около 171 730 (+570) человек ликвидировано,
- танков — 3602 (+7) ед,
- боевых бронированных машин — 6966 (+13) ед,
- артиллерийских систем — 2653 (+15) ед,
- РСЗО — 525 (+2) ед,
- средства ПВО — 277 (+0) ед,
- самолетов — 305 (+0) ед,
- вертолетов — 291 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 2235 (+19),
- крылатые ракеты — 911 (+0),
- корабли /катера — 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 5502 (+9) ед,
- специальная техника — 287 (+2).
Источник: Минфин
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