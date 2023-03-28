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28 марта 2023, 12:18 Читати українською

Власти США являются одними из крупнейших держателей биткоинов — аналитики 21Shares

По данным отчета компании 21Shares, федеральные власти США владеют 205 515 ВТС на сумму $5,66 млрд. Об этом пишет Bitcoin.com.

По данным отчета компании 21Shares, федеральные власти США владеют 205 515 ВТС на сумму $5,66 млрд.
Фото: news.bitcoin.com

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Что известно

Аналитики 21Shares сообщают, что столь значительный объем в 205 515 биткоинов попал в распоряжение кабинета президента и федеральных ведомств США после нескольких крупных случаев изъятия актива.

Включая конфискацию 69 369 BTC по делу Silk Road в ноябре 2020 года, конфискацию 94 643 BTC у Ильи Лихтенштейна и его жены Хизер Морган (Heather Morgan), подозреваемых во взломе биржи Bitfinex, а также 51 326 биткоинов у Джеймса Чжуна. Итого на 25 марта 2023 года американские власти владеют примерно 1,06% оборотного предложения BTC.

Для подготовки сводного отчета сотрудники 21Shares использовали данные компании Dune Analytics об истории транзакций у адресов, связанных с властями США.

В 21Shares предполагают, что у американских чиновников может быть значительно больше биткоинов, поскольку оценка в 205 515 BTC — это «нижняя граница», основанная исключительно на общедоступных источниках информации.

Несмотря на то, что запас конфискованных биткоинов меньше резерва Grayscale в 643 572 BTC, он превосходит Microstrategy с 132 500 BTC и незначительно отстает по объему от биткоин-кошелька Binance, который на момент написания содержит 248 597 BTC.

При желании, федеральные власти США могут существенно повлиять на стоимость первой по капитализации криптовалюты, сбросив часть активов на спотовый рынок.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
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Комментарии - 2

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0
Kharakternyk
Kharakternyk
28 марта 2023, 13:14
#
Можуть виписити собі премії в Btc. Як сказав би Коболєв — «Заслужили».
+
0
Артем Сабуров
Артем Сабуров
28 марта 2023, 13:45
#
Удивительно,никогда бы не подумал)))
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