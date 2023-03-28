Власти США являются одними из крупнейших держателей биткоинов — аналитики 21Shares

По данным отчета компании 21Shares, федеральные власти США владеют 205 515 ВТС на сумму $5,66 млрд. Об этом пишет Bitcoin .com.

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Что известно

Аналитики 21Shares сообщают, что столь значительный объем в 205 515 биткоинов попал в распоряжение кабинета президента и федеральных ведомств США после нескольких крупных случаев изъятия актива.

Включая конфискацию 69 369 BTC по делу Silk Road в ноябре 2020 года, конфискацию 94 643 BTC у Ильи Лихтенштейна и его жены Хизер Морган (Heather Morgan), подозреваемых во взломе биржи Bitfinex, а также 51 326 биткоинов у Джеймса Чжуна. Итого на 25 марта 2023 года американские власти владеют примерно 1,06% оборотного предложения BTC.

Для подготовки сводного отчета сотрудники 21Shares использовали данные компании Dune Analytics об истории транзакций у адресов, связанных с властями США.

В 21Shares предполагают, что у американских чиновников может быть значительно больше биткоинов, поскольку оценка в 205 515 BTC — это «нижняя граница», основанная исключительно на общедоступных источниках информации.

Несмотря на то, что запас конфискованных биткоинов меньше резерва Grayscale в 643 572 BTC, он превосходит Microstrategy с 132 500 BTC и незначительно отстает по объему от биткоин-кошелька Binance, который на момент написания содержит 248 597 BTC.

При желании, федеральные власти США могут существенно повлиять на стоимость первой по капитализации криптовалюты, сбросив часть активов на спотовый рынок.