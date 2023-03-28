Украинцы, которые находятся в Грузии, могут рассчитывать на получение финансовой помощи от команды Unite Together. Денежную поддержку окажут 1200 беженцам. Об этом пишет uamedia.eu.
В Грузии украинцы могут получить финансовую помощь: детали
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Помощь беженцам
Средства предоставят тем, кто имеет сложное финансовое положение и приехал в Грузию после 1 февраля 2022 года.
Программа оказывает финансовую поддержку в размере 255 лари (3 230 гривен) на одного человека в течение марта — июня 2023 (четыре платежа). Первый платеж состоится в апреле.
Для получения выплаты человек должен отвечать одному из критериев уязвимости:
Для того чтобы получить помощь, нужно заполнить заявку.
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- старше 60 лет (по дате рождения);
- иметь многодетную семью (трое и более детей младше 18 лет);
- быть одинокой матерью/отцом, самостоятельно воспитывающей несовершеннолетних детей и имеющей соответствующие документы.
Источник: Минфин
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