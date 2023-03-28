В Грузии украинцы могут получить финансовую помощь: детали

Украинцы, которые находятся в Грузии, могут рассчитывать на получение финансовой помощи от команды Unite Together. Денежную поддержку окажут 1200 беженцам. Об этом пишет uamedia.eu.

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Помощь беженцам

Средства предоставят тем, кто имеет сложное финансовое положение и приехал в Грузию после 1 февраля 2022 года.

Программа оказывает финансовую поддержку в размере 255 лари (3 230 гривен) на одного человека в течение марта — июня 2023 (четыре платежа). Первый платеж состоится в апреле.

Для получения выплаты человек должен отвечать одному из критериев уязвимости:

Для того чтобы получить помощь, нужно заполнить заявку.