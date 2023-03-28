С 23 по 26 марта украинская драма «Памфир» собрала 2,4 млн грн в кинотеатральном прокате, обогнав по результату первого уик-энда драмы «Мирный-21» Ахтема Сеитаблаева и «Щедрик» Олеси Моргунец-Исаенко. Об этом пишет Forbes.ua.
Фильм «Памфир» собрал 2,4 млн грн в первый уикенд
В первый уикенд на фильм «Памфир» режиссера Дмитрия Сухолиткого-Собчука пришло около 16 000 зрителей.
Историческая драма «Мирный-21» в первый уик-энд кинотеатрального проката собрала 1,9 млн грн, «Щедрик» — более 1 млн грн, а «Максим Оса» — почти 956 000 грн, говорят в Film.ua Group.
Впрочем, «Памфиру» не удалось обойти фильм «Цена правды», который в первые дни показа в Украине собрал почти 4 млн грн и более 40 000 зрителей.
Премьера фильма «Памфир» состоялась в «Двухнедельнике режиссеров» Каннского кинофестиваля. Сюжет описывает историю семьи из Буковины.
Источник: Минфин
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