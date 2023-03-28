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28 марта 2023, 10:44 Читати українською

Иностранцев обяжут платить «десятину» за уход из России

Компании из недружественных стран при выходе из российских активов должны заплатить добровольный взнос, составляющий от 5% рыночной стоимости. Это следует из опубликованной на сайте Минфина Р Ф выписки,пишет российский Коммерсант.

Компании из недружественных стран при выходе из российских активов должны заплатить добровольный взнос, составляющий от 5% рыночной стоимости.
Фото: mind.ua

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О чем документ

Из документа следует, что в случае продажи своих активов с дисконтом ниже 90% нерезиденты должны внести в бюджет РФ не менее 5% от их рыночной стоимости.

Если дисконт превышает 90%, то взнос должен составлять не менее 10%. Ранее предполагалось, что взнос составит 10% от суммы сделки в любом случае.

Еще в марте 2022 года правительство утвердило правило, согласно которому сделки российских компаний с гражданами и компаниями из недружественных стран должны быть согласованы комиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций.

Согласно последним поправкам, разрешение комиссии потребуется для последующих продаж или передачи таких ценных бумаг.

Источник: Минфин
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