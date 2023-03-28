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28 марта 2023, 10:10 Читати українською

Столичные ТРЦ будут работать по новому графику

В Киеве после коррекции продолжительности комендантского часа, сокращенного с 26 марта, изменился также график работы торгово-развлекательных комплексов. Об этом пишет РБК-Украина.

В Киеве после коррекции продолжительности комендантского часа, сокращенного с 26 марта, изменился также график работы торгово-развлекательных комплексов.
Фото: kyiv.comments.ua

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Так, с 26 марта в связи с сокращением комендантского часа с 00:00 до 05:00 время работы торговых центров было увеличено.

Обновленный график работы

  • ТРЦ Gulliver. Торговая галерея, кинотеатр: с 10:00 до 22:00; боулинг: с 12:00 до 22:00; супермаркет «Сільпо»: с 07:00 до 24:00. Каждый день
  • ТРЦ River Mall. Торговые помещения: с 10:00 до 22:00; супермаркет «Сільпо»: с 09:00 до 22:00 — до 31 марта, а с 1 апреля — с 09:00 до 23:00. Без выходных.
  • ТРЦ Respublika Park. Торговые помещения: с 10:00 до 22:00, супермаркет «Сільпо» с 09:00 до 23:00, кинотеатр с 10:00 до 23:00. Каждый день
  • ТРЦ «Проспект». Торговая галерея: с 10:00 до 22:00; супермаркет «Ашан»: с 8:00 до 22:00; ежедневно.
  • ТРЦ «Аладдин»: время работы с 10:00 до 22:00; без выходных.
  • ТРЦ Skymall: время работы с 10:00 до 21:00. Каждый день.

Добавим, что из-за сокращения комендантского часа в Киеве продолжат работу магазины, рестораны, другие общественные заведения, но с учетом времени, чтобы их работники могли вовремя добраться домой.

Источник: Минфин
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