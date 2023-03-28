Столичные ТРЦ будут работать по новому графику

Так, с 26 марта в связи с сокращением комендантского часа с 00:00 до 05:00 время работы торговых центров было увеличено.

Обновленный график работы

ТРЦ Gulliver. Торговая галерея, кинотеатр: с 10:00 до 22:00; боулинг: с 12:00 до 22:00; супермаркет «Сільпо»: с 07:00 до 24:00. Каждый день

ТРЦ River Mall. Торговые помещения: с 10:00 до 22:00; супермаркет «Сільпо»: с 09:00 до 22:00 — до 31 марта, а с 1 апреля — с 09:00 до 23:00. Без выходных.

ТРЦ Respublika Park. Торговые помещения: с 10:00 до 22:00, супермаркет «Сільпо» с 09:00 до 23:00, кинотеатр с 10:00 до 23:00. Каждый день

ТРЦ «Проспект». Торговая галерея: с 10:00 до 22:00; супермаркет «Ашан»: с 8:00 до 22:00; ежедневно.

ТРЦ «Аладдин»: время работы с 10:00 до 22:00; без выходных.

ТРЦ Skymall: время работы с 10:00 до 21:00. Каждый день.

Добавим, что из-за сокращения комендантского часа в Киеве продолжат работу магазины, рестораны, другие общественные заведения, но с учетом времени, чтобы их работники могли вовремя добраться домой.