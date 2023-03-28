Комиссия США по торговле товарными фьючерсами подала в суд на Binance

Комиссия по торговле товарными фьючерсами (Commodity Futures Trading Commission, CFTC) обвиняет Binance в нарушении политики инсайдерской торговли, пишет CNBC.

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Что известно

В иске говорится, что биржа торговала на собственной платформе с 300 счетами, которые связаны с главой площадки Чанпеном Чжао. Также комиссия утверждает, что счета были освобождены от политики компании в отношении «инсайдерской торговли».

Также Binance обвиняют в предложении незарегистрированных фьючерсных и опционных контрактов американским трейдерам — нарушение закона о ценных бумагах.

Обвинение может нарушить работу биржи и потенциально является лишь первым ударом в регулятивном преследовании крупнейшей в мире криптовалютной биржи, пишет CNBC.

Помимо изъятия денег и денежных затрат, в иске CFTC содержится просьба к суду наложить дополнительные меры, включая запреты на торговлю и регистрацию.