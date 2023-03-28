В Украине пик цен на овощи. Чего ждать дальше

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
%Бонус от Минфина
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

28 марта 2023, 8:15 Читати українською

В Украине пик цен на овощи. Чего ждать дальше

Ежегодно в настоящее время овощи самые дорогие, потому что на их стоимость влияет сезонность, но в 2023 году повлияли еще два фактора: энергетический кризис и оккупация. Цены будут снижаться с появлением нового урожая. Об этом сообщил министр аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий в эфире телемарафона.

Ежегодно в настоящее время овощи самые дорогие, потому что на их стоимость влияет сезонность, но в 2023 году повлияли еще два фактора: энергетический кризис и оккупация.
Фото: news.liga.net

► Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Пик цен

«Украина проходит пик цен на овощи. Хотя к цене добавилось еще два фактора. Энергетический кризис, который создавала страна-агрессор помешал сохранению большой части урожая. Второй — многие овощи, прежде всего, лук и морковь, выращивались в Херсонской и Запорожской областях. Из-за оккупации овощи не были доступны украинскому потребителю», — заявил Высоцкий.

В то же время, он подчеркнул, что в этом году аграрии планируют увеличить посевные площади под лук, морковь и другие овощи. Поэтому ожидается больший урожай.

Высоцкий также отметил, что Минагрополитики работает над стабилизацией цен.

«Министерство аграрной политики и продовольствия работает над тем, чтобы максимально наполнить рынок и стабилизировать цены. Этим нужно заниматься не из-за регулирования или ограничения, а рыночных механизмов. Потому что регулирование цен, как показывает практика, реализуется в теневой оборот», — подчеркнул замминистра.

Что говорят аналитики

Нынешней весной в Украине ожидается изменение цен на продукты питания. При этом цены повысятся на молочную продукцию, свинину, огурцы и помидоры, а курятина, яйца, мука, хлеб и гречневая крупа подешевеют.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 2

+
+47
Сергій Т
Сергій Т
28 марта 2023, 8:47
#
Нічого, коли звільнимо південь, пік цін на овочі впаде.
+
+2
Abramon
Abramon
28 марта 2023, 9:27
#
В країні війна, які овочі - це на останньому місці повинно хвилювати.
Буде перемога будуть і овочі дешеві з півдня України.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 5 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами