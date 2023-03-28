В Украине пик цен на овощи. Чего ждать дальше

Ежегодно в настоящее время овощи самые дорогие, потому что на их стоимость влияет сезонность, но в 2023 году повлияли еще два фактора: энергетический кризис и оккупация. Цены будут снижаться с появлением нового урожая. Об этом сообщил министр аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий в эфире телемарафона.

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Пик цен

«Украина проходит пик цен на овощи. Хотя к цене добавилось еще два фактора. Энергетический кризис, который создавала страна-агрессор помешал сохранению большой части урожая. Второй — многие овощи, прежде всего, лук и морковь, выращивались в Херсонской и Запорожской областях. Из-за оккупации овощи не были доступны украинскому потребителю», — заявил Высоцкий.

В то же время, он подчеркнул, что в этом году аграрии планируют увеличить посевные площади под лук, морковь и другие овощи. Поэтому ожидается больший урожай.

Высоцкий также отметил, что Минагрополитики работает над стабилизацией цен.

«Министерство аграрной политики и продовольствия работает над тем, чтобы максимально наполнить рынок и стабилизировать цены. Этим нужно заниматься не из-за регулирования или ограничения, а рыночных механизмов. Потому что регулирование цен, как показывает практика, реализуется в теневой оборот», — подчеркнул замминистра.

Что говорят аналитики

Нынешней весной в Украине ожидается изменение цен на продукты питания. При этом цены повысятся на молочную продукцию, свинину, огурцы и помидоры, а курятина, яйца, мука, хлеб и гречневая крупа подешевеют.