Банки на прошлой неделе выдали 1,6 миллиарда гривен доступных кредитов

► Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Кредитование банков

«За прошедшую неделю в рамках Программы выдано 370 льготных кредитов на общую сумму 1,6 млрд грн, в том числе банками государственного сектора экономики заключено 302 кредитных договора на сумму 1,3 млрд гривен», — говорится в сообщении.

С момента старта Государственной программы «Доступные кредиты 5−7−9%» субъекты предпринимательства получили от уполномоченных банков 58 821 кредит на общую сумму 185,58 млрд грн, из которых 38 768 — от банков государственного сектора экономики на общую сумму 78,65 млрд. гривен.

На что выдавались кредиты

За период действия военного положения в Украине в рамках государственной программы «Доступные кредиты 5−7−9%» заключено 23 999 кредитных договоров на общую сумму 95,96 млрд грн (в том числе банками государственного сектора — 18 292 кредитных договора на сумму 52 млрд грн), из которых: 0,87 млрд грн — на инвестиционные цели, 7,33 млрд грн — как антикризисные кредиты, 4,37 млрд грн — как рефинансирование предварительно полученных кредитов, 26,54 млрд грн — кредиты для сельскохозяйственных товаропроизводителей и 56 ,76 млрд грн — на антивоенные цели.

Напомним

Правительственная программа «Доступные кредиты 5−7−9%» стартовала 1 февраля 2020 года. Предоставление одной из трех возможных ставок по кредиту в рамках программы зависит от размера бизнеса заемщика и срока его деятельности.