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27 марта 2023, 19:26 Читати українською

Всемирный банк предупредил об угрозе потерянного десятилетия

Из-за потенциального снижения темпов роста глобальной экономике грозит «потерянное десятилетие». Отвлечь ее можно, если политики примут амбициозные инициативы по повышению инвестиций, производительности и предложения рабочей силы, заявил Всемирный банк в понедельник, пишет Лига.

Из-за потенциального снижения темпов роста глобальной экономике грозит «потерянное десятилетие».

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Утраченное десятилетие

В период между 2022 и 2030 годами среднее потенциальное увеличение глобального ВВП замедлится до 2,2% — это примерно ниже по сравнению с темпами, фиксировавшимися в нулевых годах.

Для развивающихся стран падение будет таким же стремительным — с 6% в 2000—2010 годах до 4% в течение оставшихся лет до конца нынешнего десятилетия.

Падение может быть гораздо хуже в случае глобального финансового кризиса или рецессии.

«Глобальной экономике может грозить потерянное десятилетие. Нынешнее замедление потенциального роста будет иметь серьезные последствия для способности мира противостоять новым вызовам: устойчивой бедности, разнице в доходах и изменению климата», — заявил главный экономист Всемирного банка Индермитт Гилл.

Но во Всемирном банке считают, что потерянного десятилетия еще можно избежать. Согласованные усилия, направленные на стимулирование инвестиций, сокращение издержек, стимулирование сферы услуг и увеличение рынка труда способны увеличить потенциальный рост ВВП на 0,7 п.п. до 2,9%, говорится в отчете банка.

В 2000—2010 годах средний рост составил 3,5%, в 2011—2021 — 2,6%.

Банк отдельно подчеркивает необходимость усиления международной экономической интеграции, способствовавшей глобальному процветанию в конце 90-х и начале нулевых лет.

Справка

Термин «потерянное десятилетие» часто используется для описания ситуации в Японии в 1990-х годах, когда страна испытала серьезный экономический кризис после многих лет быстрого роста. Этот кризис привел к ухудшению уровня жизни и снижению доверия к экономической системе страны.

Источник: Минфин
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Комментарии - 2

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0
Abramon
Abramon
27 марта 2023, 20:37
#
Маючи під боком рашку, Україна втратила тридцятиліття!
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0
locustsucol
locustsucol
27 марта 2023, 20:55
#
Вона була завжди під боком.
Але тільки зараз софрмувалося розуміння, що ми маємо бути із Європою та розвиненим світом. За незалежність від раши треба боротися, що зараз і відбувається. Війна була неминучою задля незалежності від імперії свнсбк.
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