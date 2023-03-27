Нацбанк аннулировал лицензии восьми финансовых учреждений

На основании собственных заявлений аннулированы все имеющиеся лицензии:

ООО «ІГроші»;

ООО «Гвадиана Капитал»;

ООО «АИА Финанс Групп»;

ООО «ФК «Альянс Плюс»;

ООО «Лизинговая компания «Магнит»;

ООО «Кар-Инвест»;

ООО «Е-Рассрочка».

Также на основании поданного заявления в ООО «Альянс Кредит» аннулирована одна лицензия — на предоставление услуг по финансовому лизингу.

Также на основании представленных документов ООО «ИДеньги», ООО «Гвадиана Капитал», ООО «АИА Финанс Груп» и ООО «ФК «Альянс Плюс» исключено из Государственного реестра финансовых учреждений, а ООО «Лизинговая компания «Магнит» и ООО «Кар- Инвест» — из Реестра лиц, не являющихся финансовыми учреждениями, но имеющих право предоставлять отдельные финансовые услуги.

Такие решения Комитет по надзору и регулированию деятельности рынков небанковских финансовых услуг принял 23 марта 2023 года.