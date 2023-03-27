Нацбанк аннулировал лицензии восьми небанковским учреждениям, четыре небанковских финансовых учреждения исключил из Госреестра финучреждений и два небанковских учреждения — из Реестра лиц, не являющихся финансовыми учреждениями, но имеющих право предоставлять отдельные финансовые услуги. Об этом говорится в сообщении НБУ.
Нацбанк аннулировал лицензии восьми финансовых учреждений
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На основании собственных заявлений аннулированы все имеющиеся лицензии:
- ООО «ІГроші»;
- ООО «Гвадиана Капитал»;
- ООО «АИА Финанс Групп»;
- ООО «ФК «Альянс Плюс»;
- ООО «Лизинговая компания «Магнит»;
- ООО «Кар-Инвест»;
- ООО «Е-Рассрочка».
Также на основании поданного заявления в ООО «Альянс Кредит» аннулирована одна лицензия — на предоставление услуг по финансовому лизингу.
Также на основании представленных документов ООО «ИДеньги», ООО «Гвадиана Капитал», ООО «АИА Финанс Груп» и ООО «ФК «Альянс Плюс» исключено из Государственного реестра финансовых учреждений, а ООО «Лизинговая компания «Магнит» и ООО «Кар- Инвест» — из Реестра лиц, не являющихся финансовыми учреждениями, но имеющих право предоставлять отдельные финансовые услуги.
Такие решения Комитет по надзору и регулированию деятельности рынков небанковских финансовых услуг принял 23 марта 2023 года.
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