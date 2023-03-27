Курс валют на вечер 27 марта: межбанк, курс в обменниках и наличный рынок

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Валюта Открытие 27 марта Закрытие 27 марта Изменения доллар 36,56/36,93 36,56/36,93 0/0 евро 39,35/39,75 39,42/39,82 7/7

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 38,10−38,50 грн. Евро покупают за 40,50 грн., а продают за 41,40 грн.

По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 38,20−38,35 евро — 41,00−41,15 грн.

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