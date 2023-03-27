К закрытию межбанка курс доллара не изменился в покупке и продаже. Евро подорожал на 7 копеек в покупке и продаже.
Курс валют на вечер 27 марта: межбанк, курс в обменниках и наличный рынок
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Открытие 27 марта
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Закрытие 27 марта
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Изменения
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36,56/36,93
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36,56/36,93
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0/0
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39,35/39,75
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39,42/39,82
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7/7
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 38,10−38,50 грн. Евро покупают за 40,50 грн., а продают за 41,40 грн.
По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 38,20−38,35 евро — 41,00−41,15 грн.
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Источник: Минфин
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