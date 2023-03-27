В Nvidia усомнились в ценности криптовалют

Криптовалюты не несут никакой ценности для человечества. Об этом заявил CЕO американского чипмейкера Nvidia Майкл Каган в интервью The Guardian, пишет Forklog.

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Что говорят в Nvidia

Несмотря на массовые закупки видеопроцессоров компании для майнинга цифровых активов, он считает наиболее перспективным направлением их использования решения в сфере искусственного интеллекта вроде чат-бота ChatGPT.

Каган прокомментировал внедренные в 2021 году в топовых видеокартах от Nvidia ограничения для майнинга, назвав это «оправданным решением».

«Весь этот криптомусор нуждался в параллельной обработке, а Nvidia — это лучшее [решение]. Поэтому люди запрограммировали его для использования в своих целях. Они покупали массу вещей, но в конечном итоге все рухнуло, поскольку не принесло ничего полезного для общества. Это делает ИИ», — заявил менеджер.

Он сравнил криптоиндустрию со сферой высокочастотной торговли. Обслуживавший этот сектор стартап Mellanox Кагана ранее приобрела Nvidia.

По его словам, банки с Уолл-стрит активно использовали технологии, включая протягивание оптоволоконных линий над Гудзоном, чтобы получить преимущество в размере наносекунд для связи с биржей.

«Я никогда не верил, что [криптовалюты] — это нечто, что сделает что-то хорошее для человечества. Понимаете, люди делают безумные вещи, но они покупают твою продукцию, а ты продаешь. Но это не означает ориентацию компании на поддержку этого», — сказал Каган.

Напомним

В августе 2022 года в Nvidia затруднились оценить влияние майнинга на снижение выручки. Следом компания представила новые чипы и сервисы для ИИ.