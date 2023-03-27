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27 марта 2023, 18:12 Читати українською

Нацбанк получил первый купон по эмиссионным ОВГЗ

Нацбанк в марте получил первый купонный платеж по военным облигациям, приобретенным у Министерства финансов для покрытия бюджетного дефицита эмиссионной гривной. Это «Экономическая правда» подтвердили в пресс-службе регулятора.

Нацбанк в марте получил первый купонный платеж по военным облигациям, приобретенным у Министерства финансов для покрытия бюджетного дефицита эмиссионной гривной.
Фото: depositphotos.com

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Что известно

«В марте 2023 года Национальный банк получил купонный платеж в сумме 2,2 млрд грн согласно графику выплат без задержки», — отметили там.

В марте 2022 года НБУ приобрел у Минфина ОВГЗ на общую сумму 20 млрд грн. Это был первый транш эмиссионной гривны в бюджет Украины.

В целом в 2022 году Нацбанк «напечатал» для нужд правительства 400 млрд грн.

Читайте: Глава НБУ: Украина больше не будет прибегать к «опасной» печати денег

Полученные проценты от правительства становятся частью дохода НБУ. Прибыль регулятора (совокупные доходы за вычетом расходов) в соответствии с действующим законодательством перечисляется в бюджет Украины только по итогам года. То есть полученные в 2023 году проценты по эмиссионным ОВГЗ могут частично вернуться в бюджет только в 2024 году.

Напомним

В прошлом году депутаты внесли изменения в закон о НБУ, разрешив ему напрямую покупать правительственные облигации. Таким образом, регулятор может напрямую кредитовать бюджет, фактически «печатая гривны» для нужд правительства.

Это решение обусловило сложную ситуацию в государственных финансах: из-за широкомасштабного вторжения России расходы государства существенно выросли, в то время как доходы от налогов наоборот сократились.

Возникавший в бюджете дефицит необходимо было оперативно финансировать, чтобы государство могло продолжать выполнять свои обязательства. При этом международную помощь от партнеров Украине запрещено использовать для финансирования армии.

Правительство и Нацбанк договорились больше не прибегать к «печати» денег в 2023 году, поскольку это несет значительные риски для стабильности гривны. Также обязательство прекратить эмиссионное финансирование бюджета содержится в меморандуме между Украиной и МВФ.

Источник: Минфин
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