Morgan Stanley назвал сезон отчетности главным риском для акций США

Прогноз Morgan Stanley

С середины апреля американские компании начнут публиковать свои результаты за первый квартал этого года.

По мнению стратега Morgan Stanley Майкла Уилсона, корпоративные прибыли продолжат снижаться. При этом восстанавливаться они будут лишь во втором полугодии, считает эксперт.

«Учитывая события последних нескольких недель, мы думаем, что прогнозы прибыли выглядят все более и более нереалистичными», — полагает Майкл Уилсон. Негативное влияние на маржу от повышенной инфляции по-прежнему недооценено, добавил он. Это создает риск резкого падения на рынке акций.