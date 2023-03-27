Morgan Stanley назвал сезон отчетности главным риском для акций США

В Morgan Stanley считают, что на фоне недавних потрясений в банковском секторе прогнозы по прибылям американских компаний выглядят чрезмерно завышенными, сообщил Bloomberg. После публикации отчетов за первый квартал американские акции могут обвалиться, предупредили в банке.
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Прогноз Morgan Stanley
С середины апреля американские компании начнут публиковать свои результаты за первый квартал этого года.
По мнению стратега Morgan Stanley Майкла Уилсона, корпоративные прибыли продолжат снижаться. При этом восстанавливаться они будут лишь во втором полугодии, считает эксперт.
«Учитывая события последних нескольких недель, мы думаем, что прогнозы прибыли выглядят все более и более нереалистичными», — полагает Майкл Уилсон. Негативное влияние на маржу от повышенной инфляции по-прежнему недооценено, добавил он. Это создает риск резкого падения на рынке акций.
Индекс S&P 500, включающий акции 500 самых крупных по капитализации американских компаний из различных секторов экономики, рос на протяжении почти двух кварталов.
В Morgan Stanley ожидают, что в первом полугодии рынок акций США ждет распродажа, а индекс S&P 500 повторно протестирует минимумы середины октября прошлого года и, возможно, даже упадет до уровня 3000 пунктов.
Во втором полугодии рынок акций ждет восстановление, однако до конца года индекс не сможет полностью отыграть потери. По итогам торгов в пятницу, 24 марта, индекс S&P 500 закрылся на уровне 3970,99 пункта. Базовый сценарий Morgan Stanley предполагает, что индекс S&P 500 к концу года будет находиться на уровне 3900 пунктов, то есть примерно на 2% ниже уровня закрытия в пятницу.
Аналитики JPMorgan Chase также полагают, что первый квартал 2023 года, вероятно, стал «высшей точкой» для рынка американских акций в этом году. Они не ожидают «фундаментального улучшения соотношения риска и вознаграждения по акциям» до тех пор, пока ФРС США не подаст сигнал о снижении ставок.
Ставка ФРС
С марта прошлого года регулятор США повысил учетную ставку с почти нулевого уровня до диапазона 4,75−5% с целью борьбы с инфляцией, которая достигла максимального уровня более чем за 40 лет.
ФРС по итогам заседания дала понять, что цикл повышения ставок еще не завершен, несмотря на риск усугубления банковского кризиса.
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