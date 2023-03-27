Аналитик RoboForex: решение предоставить отсрочку не повлияло на курс украинских ценных бумаг

Группа кредиторов Украины из стран G-7 согласилась предоставить отсрочку по ссудам до 2027 года, когда должна закончиться программа сотрудничества с МВФ. Следует отметить, что подобный шаг ожидался на фоне военного конфликта.

Для Украины гораздо выгоднее было бы частичное списание долга, а остаток кредитов можно было бы реструктуризировать, увеличив срок погашения и снизив процентную ставку по ним. Подобный шаг позволил бы коренным образом изменить ситуацию, потому что отсрочка является лишь полумерой. Если боевые действия затянутся до конца нынешнего года, кредиторам придется предоставить еще одну отсрочку. Об этом сообщает Андрей Гойлов, аналитик RoboForex .

Кредитно-дефолтные свопы Украины CDS (б. п.). Источник: dragon-capital.com

После первого и единственного на сегодняшний момент раунда переговоров между делегациями Украины и РФ в Беларуси котировки кредитно-дефолтных свопов нашей страны CDS (финансового инструмента для страховки от дефолта эмитента облигаций) начали снижаться. График показывает их «обвал» до 64,39%. Однако, после начала конфликта в Донецкой и Луганской областях этот показатель с конца апреля начал расти, иногда снижаясь в рамках коррекции. После успехов ВСУ в Харьковской области и под Херсоном настроения инвесторов существенно улучшились. Текущие значения курсов CDS уже давно выше рекордных отметок 2015 года, когда в ОРДЛО шли активные боевые действия и украинская делегация вела переговоры о реструктуризации внешнего долга страны. В результате с середины августа прошлого года график практически статический.

Курс еврооблигаций Украины со сроком погашения в 2029 году по состоянию на 27.03.2023 (%). Источник: www.worldgovernmentbonds.com

Стоимость евробондов обновила исторический минимум, опустившись до 17,0% от номинала. В настоящее время доходность этих бумаг по-прежнему остается на «мусорных» отметках около 24,7%. Аналитик считает, что в 2029 году сроки погашения по гособлигациям будут вновь пересмотрены, поскольку вероятность существенного улучшения экономической ситуации до ближайших нескольких лет очень низкая. Украина, как и сейчас, потребует снижения «долгового бремени» на госбюджет.

На наличном валютном рынке гривна к доллару США закрепилась под уровнем 38,60, а евро достиг отметки 40,10. Дальнейшее усиление гривны в среднесрочной перспективе маловероятно. Статистика свидетельствует, что регулятор тратит значительные средства на поддержку курса украинской национальной валюты.