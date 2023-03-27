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27 марта 2023, 14:10 Читати українською

В НБУ не исключают досрочного снижения учетной ставки

Члены Комитета монетарной политики Нацбанка ожидают сохранения достаточно жестких монетарных условий и в дальнейшем, однако большинство из них считают, что при устойчивом замедлении инфляции снижение учетной ставки может начаться раньше, чем предусмотрено январским макропрогнозом. Об этом свидетельствуют результаты заседания Комитета, состоявшегося 25 января, сообщает пресс-служба регулятора.

Члены Комитета монетарной политики Нацбанка ожидают сохранения достаточно жестких монетарных условий и в дальнейшем, однако большинство из них считают, что при устойчивом замедлении инфляции снижение учетной ставки может начаться раньше, чем предусмотрено январским макропрогнозом.
Фото: bank.gov.ua

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Снижение ставки

«Восемь членов КМП выразили мнение, что НБУ может перейти к снижению учетной ставки раньше, чем предполагалось в январском макропрогнозе (до конца первого квартала 2024 года). Весомым аргументом может стать дальнейшее, устойчивое замедление инфляции», — говорится в сообщении.

Отмечается, что большинство участников дискуссии во время обсуждения не конкретизировали ни даты, ни размер вероятных шагов по снижению учетной ставки. Они подчеркнули, что необходимо дождаться обновленного макропрогноза.

В то же время два члена комитета отметили, что НБУ может начать цикл снижения учетной ставки уже осенью.

Другой участник дискуссии не исключил, что предпосылки такого решения могут сформироваться даже раньше. Он подчеркнул, что помимо более быстрого замедления инфляции, формируются и другие необходимые предпосылки. В частности, давление на валютном рынке снижается, а перспективы сохранения международных резервов на достаточно высоком уровне — улучшаются, учитывая и прогресс в переговорах с МВФ.

В то же время, несколько членов КМП призвали не спешить с выводами относительно изменения прогноза учетной ставки. По мнению одного из них, будущие решения по ставке должны учитывать высокий уровень неопределенности, связанный с ходом военных событий.

Кроме того, его беспокоят последствия возможного развертывания нового финансового кризиса в мире после банкротства ряда крупных западных банков.

По мнению другого участника дискуссии, поддержанной большинством членов комитета, траектория учетной ставки должна согласовываться с планом смягчения административных ограничений на валютном рынке, над которым сейчас работает НБУ.

Еще один член КМП отметил, что, учитывая текущий баланс рисков, не следует исключать необходимости дополнительного усиления монетарной политики.

Источник: Минфин
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