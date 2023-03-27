Нафтогаз начал отключение от отопления в ряде областей

Украина успешно завершает тяжелый отопительный сезон — погодные условия позволяют это сделать раньше, чем было запланировано. Об этом написал в Facebook глава «Нафтогаза» Алексей Чернышев.

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Где завершился отопительный сезон

По его словам, в Херсонской, Одесской, Николаевской, Днепропетровской, Волынской и Винницкой областях по решению местных властей уже началось отключение от отопления.

«Ожидаем еще несколько дней прохладной погоды, после чего отопительный сезон постепенно завершится и в других областях. Мы прошли самую тяжелую зиму и это придает нам уверенность — выстоим и дальше!», — добавил Чернышев.