Украина успешно завершает тяжелый отопительный сезон — погодные условия позволяют это сделать раньше, чем было запланировано. Об этом написал в Facebook глава «Нафтогаза» Алексей Чернышев.
Нафтогаз начал отключение от отопления в ряде областей
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Где завершился отопительный сезон
По его словам, в Херсонской, Одесской, Николаевской, Днепропетровской, Волынской и Винницкой областях по решению местных властей уже началось отключение от отопления.
«Ожидаем еще несколько дней прохладной погоды, после чего отопительный сезон постепенно завершится и в других областях. Мы прошли самую тяжелую зиму и это придает нам уверенность — выстоим и дальше!», — добавил Чернышев.
Источник: Минфин
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