Укрзализныця будет возвращать полную стоимость билета после отправления поезда

Отмечается, что 25 марта вступили в действие изменения к Правилам перевозки пассажиров, багажа, грузобагажа и почты железнодорожным транспортом Украины.

Следовательно, официально разрешено возвращать пассажиру полную стоимость билета и половину стоимости плацкарта, если пассажир возвращает билет не менее чем за 6 часов до отправления поезда (ранее — не менее чем за 9 часов).

Также разрешено возвращать полную стоимость билета (а не 10%, как было раньше) после отправления поезда, но не более чем через час после отправления. Стоимость плацкарта при этом не возвращается, а возврат билета после отправки возможен только офлайн.

В то же время, официально упрощен процесс оформления заказов для перевозки организованных групп пассажиров. Раньше оформлять такой заказ можно было только в письменном виде лично, теперь процедуру можно перенести в онлайн.

К тому же, урегулирован вопрос заказа перевозок автомобиля через электронные сервисы, уточнен порядок оплаты за перевозку собак и мелких комнатных животных.

Кроме того, введена новая категория поездов, которой ранее юридически не существовало. Это местные поезда, приспособленные для соединения инфраструктуры разных видов транспорта, а также определен порядок оформления, проезда и возвращения проездных документов для такого сообщения.