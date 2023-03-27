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27 марта 2023, 12:21 Читати українською

Уоррен Баффет за 2022 год вновь получил зарплату всего в $100 тысяч

В 2022 году глава инвестиционного конгломерата Berkshire Hathaway Уоррен Баффет получил зарплату в $100 тыс. Такую сумму инвестор получает на протяжении уже более 40 лет, пишет Business Insider.

В 2022 году глава инвестиционного конгломерата Berkshire Hathaway Уоррен Баффет получил зарплату в $100 тыс.

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Зарплата Баффета

Из $100 тыс., которые получил Баффет, $50 тыс. он вернул Berkshire Hathaway в качестве компенсации за то, что писал письма и делал звонки за ее счет, а также привлекал сотрудников компании для выполнения поручений по своим личным делам.

Премий и бонусов Баффет не получал, но на его охрану Berkshire Hathaway в прошлом году потратила в три раза больше зарплаты.

Для сравнения, в 2021 году средняя годовая зарплата генерального директора компании из S&P 500 составила $18 млн.

Баффет занимает пятое место в рейтинге миллиардеров Bloomberg с состоянием в $104 млрд. Большая часть активов миллиардера — это акции класса, А конгломерата Berkshire Hathaway на сумму более $100 млрд.

Издание отмечает, что относительно небольшая зарплата позволяет Баффету снизить налог на свои доходы. Налог с акций компании инвестору придется заплатить только в случае их продажи.

Баффет, известный своей скромностью, убежден в том, что руководители компаний должны быть заинтересованы в их успехе на долгосрочном горизонте. Инвестор ранее предупреждал, что огромные зарплаты, большие бонусы и краткосрочные опционы на акции поощряют «краткосрочное мышление» в руководстве бизнеса.

Ранее миллиардер пообещал пожертвовать более 99% своего состояния на благотворительность. С 2005 года он передал уже около половины своего пакета в Berkshire Hathaway в Фонд Билла и Мелинды Гейтс и другие благотворительные организации.

Баффет также начиная с 2000 года проводит ежегодные благотворительные обеды (их не было лишь в 2020 и 2021 годах). В 2022 году инвестор также провел свой благотворительный обед, за который неизвестный заплатил рекордные $19 млн.

Источник: Минфин
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