Уоррен Баффет за 2022 год вновь получил зарплату всего в $100 тысяч

Из $100 тыс., которые получил Баффет, $50 тыс. он вернул Berkshire Hathaway в качестве компенсации за то, что писал письма и делал звонки за ее счет, а также привлекал сотрудников компании для выполнения поручений по своим личным делам.

Премий и бонусов Баффет не получал, но на его охрану Berkshire Hathaway в прошлом году потратила в три раза больше зарплаты.