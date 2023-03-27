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27 марта 2023, 11:35 Читати українською

«Мощь. Украинская каменная»: от продажи соли на дроны-камикадзе собрали 58,8 миллиона

В рамках проекта «Мощь. Украинская каменная» через платформу United24 удалось собрать 58,5 млн грн на дроны-камикадзе для украинских разведчиков. Разведка получит более 2200 беспилотников FPV. Об этом написал министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров в телеграм-канале.

В рамках проекта «Мощь.

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Что известно

«Это стало возможным благодаря каждому, кто приобрел свою пачку мощи. А также вкладам наших доноров и бизнеса, которые больше года непрерывно поддерживают армию», — отметил он.

Как добавил министр, в конце проекта Rozetka и «Сільпо» взяли на себя часть расходов на себестоимость соли. Вторую часть покрыли доноры United24.

«Итак, каждая гривна сбора (500 грн с каждой пачки) направляется на дроны-камикадзе. Чтобы все украинские города были освобождены как можно быстрее», — добавил Федоров.

Еще более 8 млн грн собрали благодаря розыгрышу пяти пачек соли с автографом начальника Главного управления разведки Кирилла Буданова.

Напомним

Как писал «Минфин», к годовщине полномасштабного вторжения ГП «Артемсоль» и платформа United24 представили специальную партию соли — «Мощь. Украинская каменная». Соль расфасовали в пачки по 200 г. Всего партия состоит из 100 тыс. пачек, ведь удалось уберечь 20 тонн соли, добытой в шахтах Соледара.

С 21 февраля соль можно было приобрести в сети Сильпо, а также онлайн на Rozetka.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
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