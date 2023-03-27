В рамках проекта «Мощь. Украинская каменная» через платформу United24 удалось собрать 58,5 млн грн на дроны-камикадзе для украинских разведчиков. Разведка получит более 2200 беспилотников FPV. Об этом написал министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров в телеграм-канале.
«Мощь. Украинская каменная»: от продажи соли на дроны-камикадзе собрали 58,8 миллиона
► Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
Что известно
«Это стало возможным благодаря каждому, кто приобрел свою пачку мощи. А также вкладам наших доноров и бизнеса, которые больше года непрерывно поддерживают армию», — отметил он.
Как добавил министр, в конце проекта Rozetka и «Сільпо» взяли на себя часть расходов на себестоимость соли. Вторую часть покрыли доноры United24.
«Итак, каждая гривна сбора (500 грн с каждой пачки) направляется на дроны-камикадзе. Чтобы все украинские города были освобождены как можно быстрее», — добавил Федоров.
Еще более 8 млн грн собрали благодаря розыгрышу пяти пачек соли с автографом начальника Главного управления разведки Кирилла Буданова.
Напомним
Как писал «Минфин», к годовщине полномасштабного вторжения ГП «Артемсоль» и платформа United24 представили специальную партию соли — «Мощь. Украинская каменная». Соль расфасовали в пачки по 200 г. Всего партия состоит из 100 тыс. пачек, ведь удалось уберечь 20 тонн соли, добытой в шахтах Соледара.
С 21 февраля соль можно было приобрести в сети Сильпо, а также онлайн на Rozetka.
Комментарии