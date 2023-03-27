Финансирование пенсий за март завершено. На пенсионные выплаты направлено 57,6 млрд грн, в том числе 10,2 млрд грн — на выплату пенсий через Укрпочту, 47,4 млрд грн — через уполномоченные банки. Об этом говорится в сообщении Фонда.
Пенсионный фонд завершил финансирование пенсий на март. Выплачено — 57,6 миллиарда
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Финансирование пенсий
Кроме того, в марте профинансировано:
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5,7 млрд грн — на жилищные субсидии и льготы;
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2,11 млрд грн — на страховые выплаты, в том числе 1,23 млрд грн — на оплату больничных.
Напомним
Как писал ранее «Минфин», с 1 апреля запланирован перерасчет пенсий для работающих пенсионеров. Однако это не индексация, а именно перерасчет.
Источник: Минфин
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