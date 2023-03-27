Пенсионный фонд завершил финансирование пенсий на март. Выплачено — 57,6 миллиарда

Финансирование пенсий

Кроме того, в марте профинансировано:

5,7 млрд грн — на жилищные субсидии и льготы;

2,11 млрд грн — на страховые выплаты, в том числе 1,23 млрд грн — на оплату больничных.

Напомним

Как писал ранее «Минфин», с 1 апреля запланирован перерасчет пенсий для работающих пенсионеров. Однако это не индексация, а именно перерасчет.