Американский банк покупает большую часть обанкротившегося Silicon Valley Bank

Американский First Citizens Bank покупает большую часть обанкротившегося в начале марта банка Silicon Valley Bank. Об этом говорится в заявлениях американских регуляторов, пишет ЭП со ссылкой на Financial Times.

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Что известно

First Citizens Bank возьмёт на себя все $119 млрд депозитов SVB, а также получит контроль над кредитами SVB и будет управлять его 17 отделениями. Банк приобретет около $72 млрд активов SVB со скидкой, оставив около $90 млрд ценных бумаг и других активов у Федеральной корпорации гарантирования депозитов.

Объявляя о сделке, регулятор заявил, что банкротство SVB может стоить ее Фонду страхования вкладов, удерживаемому за счет банков-членов, около $20 млрд.

First Citizens, называющий себя крупнейшим семейным банком страны, был одним из крупнейших покупателей проблемных банков в последние годы. С 2008 года состоялось около 20 соглашений о покупке в банковском секторе при поддержке Корпорации.

Присоединение бизнеса SVB значительно увеличит размер First Citizens, который к концу прошлого года имел чуть более $100 млрд активов и почти $90 млрд депозитов, что делает его 36-м крупнейшим банком США по размеру активов.

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Рыночная стоимость First Citizens Bank составляет около $8 млрд.

Эта сделка состоялась после аналогичного поглощения Signature Bank банком New York Community Bank.

Напомним

Ранее «Минфин» писал, что 10 марта Департамент финансовой защиты и инноваций Калифорнии закрыл SVB из-за «недостатка ликвидности и неплатежеспособности» и перевел под управление Федеральной корпорации по страхованию вкладов США (FDIC).

Согласно FDIC, по состоянию на 31 декабря 2022 года, общий объем активов SVB составил около $209 млрд, а общий объем депозитов — около $175,4 млрд.