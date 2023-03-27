Фонд Кэти Вуд выкупил акции Coinbase на $17,7 миллиона

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Что известно

Компания распределила покупку следующим образом:

флагманский фонд Ark Innovation ETF (ARKK) — 230 599 ценных бумаг;

Next Generation Internet (ARKW) — 38 329;

Решение последовало вслед за частичной продажей акций биткоин-биржи на $13,5 млн.

По итогам торгов 23 марта капитализация Coinbase рухнула на 14,1%.

Предыстория

Инвесторы так отреагировали на уведомление SEC о расследовании касательно процедуры листинга на платформе и ее продуктов — Coinbase Prime, Coinbase Wallet и стейкингового сервиса Coinbase Earn. В компании заявили о готовности к судебному процессу.

Претензии к бирже возникли спустя месяц после урегулирования конкурентом Kraken обвинений в отношении программы стейкинга, предложение и продажу которой последняя «не зарегистрировала». Платформа согласилась ее закрыть и выплатить $30 млн в качестве штрафа.

Глава SEC Гэри Генслер тогда призвал криптоиндустрию обратить внимание на историю с Kraken.

До этого руководитель Комиссии назвал рынок цифровых активов централизованным. Он призвал платформы обратиться в SEC по вопросу признания того или иного актива инвестиционным контрактом. Также чиновник предупредил о возможном преследовании незарегистрированных биткоин-бирж.

Напомним

В октябре 2022 года ARK Invest впервые с июня купила ценные бумаги Coinbase. В ноябре на эти цели структуры управляющей компании потратили еще $21,4 млн, в декабре — $3 млн и $5 млн.

В феврале 2023 года фирма вложила в платформу $6,7 млн и $9,27 млн. К концу месяца ARK Invest приобрела акции Coinbase на сумму $16,9 млн.