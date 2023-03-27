Глава НБУ: Украина больше не будет прибегать к «опасному» печатанию денег

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
%Бонус от Минфина
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

27 марта 2023, 8:16 Читати українською

Глава НБУ: Украина больше не будет прибегать к «опасному» печатанию денег

Украина больше не будет прибегать к «опасному» печатанию денег для финансирования государственных расходов. Об этом заявил глава Нацбанка Андрей Пышный в интервью Financial Times.

Украина больше не будет прибегать к «опасному» печатанию денег для финансирования государственных расходов.
Фото: bank.gov.ua

► Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

«Печать» миллиардов

«Национальный банк больше не будет прибегать к „опасному“ печатанию денег для денежного финансирования государственных расходов», — сказал Пышный.

По его словам, подобная практика создала огромные риски для макрофинансовой стабильности, когда в прошлом году Украина была вынуждена печатать миллиарды гривен, за которые НБУ покупал у Минфина облигации госзайма.

«Это было быстрое лечение, но очень опасное», — сказал глава финансового регулятора.

Пышный рассказал журналистам о том, что решение прекратить печать деньги для покрытия расходов государства вызвало прямой конфликт с правительством Украины. Однако, как отметил глава Нацбанка, конфликт был исчерпан и стороны пришли к взаимопониманию.

Глава Национального банка также поделился стратегией работы национального регулятора.

«Целью сейчас является поглощение чрезмерной ликвидности путем усиления резервных требований к банкам и постепенное возвращение к плавающему обменному курсу», — уточнил он.

Глава НБУ добавил, что соглашение с МВФ поможет «гарантировать, что коалиция доноров примет на себя обязательство оказать помощь в размере около $40 млрд» в этом году.

Он сказал, что НБУ в следующем месяце пересмотрит свой прогноз роста ВВП в 2023 году до 0,3% после 30% падения за прошлый год, что отражает влияние российских ракетных ударов по энергетической инфраструктуре Украины зимой.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 3

+
+22
Cheff spakuxa Kiev
Cheff spakuxa Kiev
27 марта 2023, 9:25
#
Ну зачем такие громкие Заявления поживем увидим… Когда надо будет… То можно… вы же сами ето знаете… А лепите горбатого…
+
+27
Kaleso
Kaleso
27 марта 2023, 9:45
#
Це значить будемо печатати але тихо
+
0
Rubi0
Rubi0
27 марта 2023, 11:20
#
Все проще, если открыть заявление наценка то там черным по белому написано что во втором этапе предусмотрено возвращение к плавающему курсу. Зачем печатать если можно ограбить население
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает 1 незарегистрированный посетитель.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами