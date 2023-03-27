Глава НБУ: Украина больше не будет прибегать к «опасному» печатанию денег

«Печать» миллиардов

«Национальный банк больше не будет прибегать к „опасному“ печатанию денег для денежного финансирования государственных расходов», — сказал Пышный.

По его словам, подобная практика создала огромные риски для макрофинансовой стабильности, когда в прошлом году Украина была вынуждена печатать миллиарды гривен, за которые НБУ покупал у Минфина облигации госзайма.

«Это было быстрое лечение, но очень опасное», — сказал глава финансового регулятора.

Пышный рассказал журналистам о том, что решение прекратить печать деньги для покрытия расходов государства вызвало прямой конфликт с правительством Украины. Однако, как отметил глава Нацбанка, конфликт был исчерпан и стороны пришли к взаимопониманию.

Глава Национального банка также поделился стратегией работы национального регулятора.

«Целью сейчас является поглощение чрезмерной ликвидности путем усиления резервных требований к банкам и постепенное возвращение к плавающему обменному курсу», — уточнил он.

Глава НБУ добавил, что соглашение с МВФ поможет «гарантировать, что коалиция доноров примет на себя обязательство оказать помощь в размере около $40 млрд» в этом году.

Он сказал, что НБУ в следующем месяце пересмотрит свой прогноз роста ВВП в 2023 году до 0,3% после 30% падения за прошлый год, что отражает влияние российских ракетных ударов по энергетической инфраструктуре Украины зимой.