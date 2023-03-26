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26 марта 2023, 16:21 Читати українською

Глава МВФ об экономике: Риски для финансовой стабильности выросли

Риски для финансовой стабильности выросли. 2023 год станет еще одним сложным годом, когда глобальный рост замедлится до уровня ниже 3% из-за последствий пандемии, войны в Украине и усиления денежно-кредитной политики. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы МВФ Кристалины Георгиевой.

Риски для финансовой стабильности выросли. 2023 год станет еще одним сложным годом, когда глобальный рост замедлится до уровня ниже 3% из-за последствий пандемии, войны в Украине и усиления денежно-кредитной политики.
Фото: dw.com

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Она заявила на Форуме развития Китая, что даже при более оптимистичных прогнозах на 2024 год глобальный рост останется значительно ниже своего исторического среднего показателя в 3,8%, а общий прогноз остается слабым.

МВФ, предусмотревший глобальный рост на 2,9% в этом году, должен опубликовать новые прогнозы в следующем месяце.

Георгиева сказала, что политики в странах с развитой экономикой решительно отреагировали на риски для финансовой стабильности после краха банков, но даже в этом случае необходима бдительность.

«Поэтому мы продолжаем внимательно следить за развитием событий и оцениваем возможные последствия для перспектив мировой экономики и глобальной финансовой стабильности», — сказала она, добавив, что МВФ уделяет пристальное внимание наиболее уязвимым странам, особенно странам с низким уровнем дохода и высоким уровнем дохода.

Она также предупредила, что геоэкономическая фрагментация может разделить мир на соперничающие экономические блоки, что приведет к «опасному разделению, которое сделает всех беднее и менее защищенными».

Георгиева сказала, что сильный экономический подъем Китая с прогнозируемым ростом ВВП на уровне 5,2% в 2023 году дает некоторую надежду мировой экономике, при этом ожидается, что Китай в 2023 году будет приходиться около одной трети мирового роста.

По ее словам, по оценкам МВФ, каждый 1% увеличения роста ВВП в Китае приводит к увеличению на 0,3% роста в других странах Азии.

Она призвала политиков в Китае работать над повышением производительности и перебалансированием экономики от инвестиций к более устойчивому росту, основанному на потреблении, в том числе через рыночные реформы, чтобы уравнять правила игры между частным сектором и государственными предприятиями.

По словам Георгиевой, такие реформы могут поднять реальный ВВП на 2,5% к 2027 году и примерно на 18% к 2037 году.

Она сказала, что перебалансирование экономики Китая также поможет Пекину достичь своих климатических целей, поскольку переход к росту, основанный на потреблении, снизит спрос на энергию, сократит выбросы и ослабит давление на энергетическую безопасность.

По ее словам, это может сократить выбросы углекислого газа на 15% за следующие 30 лет, что приведет к сокращению глобальных выбросов на 4,5% за тот же период.

Источник: Минфин
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