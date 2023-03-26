Правительство и Фонд государственного имущества планируют возобновить большую приватизацию в 2023 году, чтобы стимулировать инвестиции. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
Шмыгаль заявил о планах возобновить большую приватизацию в этом году
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Операция — приватизация
При этом большинство государственных предприятий планируется передать в сферу управления Фонда. После анализа деятельности компаний они будут либо приватизированы, либо получат новый уровень управления по эталонам Организации экономического сотрудничества и развития.
Планы на 2023 год
Также Шмыгаль рассказал, что на текущий год запланировано:
- ускорение ликвидации несостоятельных компаний;
- обновление перечня стратегических предприятий, не подлежащих приватизации;
- разработку стратегии управления предприятиями, конфискованными у подсанкционных лиц;
- оптимизацию структуры Фонда госимущества
Напомним
- Приватизацию в Украине приостановили после начала полномасштабной войны.
- В сентябре 2022 года была перезапущена приватизация малых объектов госсобственности.
- С начала 2023 года от приватизации государственных объектов в бюджет поступило 667 миллионов гривен.
Источник: Минфин
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