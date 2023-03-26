Шмыгаль заявил о планах возобновить большую приватизацию в этом году

Правительство и Фонд государственного имущества планируют возобновить большую приватизацию в 2023 году, чтобы стимулировать инвестиции. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

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Операция — приватизация

При этом большинство государственных предприятий планируется передать в сферу управления Фонда. После анализа деятельности компаний они будут либо приватизированы, либо получат новый уровень управления по эталонам Организации экономического сотрудничества и развития.

Планы на 2023 год

Также Шмыгаль рассказал, что на текущий год запланировано:

ускорение ликвидации несостоятельных компаний;

обновление перечня стратегических предприятий, не подлежащих приватизации;

разработку стратегии управления предприятиями, конфискованными у подсанкционных лиц;

оптимизацию структуры Фонда госимущества

Напомним