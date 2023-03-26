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26 марта 2023, 13:34 Читати українською

Шмыгаль заявил о планах возобновить большую приватизацию в этом году

Правительство и Фонд государственного имущества планируют возобновить большую приватизацию в 2023 году, чтобы стимулировать инвестиции. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Правительство и Фонд государственного имущества планируют возобновить большую приватизацию в 2023 году, чтобы стимулировать инвестиции.
Фото: ukrinform.ua

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Операция — приватизация

При этом большинство государственных предприятий планируется передать в сферу управления Фонда. После анализа деятельности компаний они будут либо приватизированы, либо получат новый уровень управления по эталонам Организации экономического сотрудничества и развития.

Планы на 2023 год

Также Шмыгаль рассказал, что на текущий год запланировано:

  • ускорение ликвидации несостоятельных компаний;
  • обновление перечня стратегических предприятий, не подлежащих приватизации;
  • разработку стратегии управления предприятиями, конфискованными у подсанкционных лиц;
  • оптимизацию структуры Фонда госимущества

Напомним

  • Приватизацию в Украине приостановили после начала полномасштабной войны.
  • В сентябре 2022 года была перезапущена приватизация малых объектов госсобственности.
  • С начала 2023 года от приватизации государственных объектов в бюджет поступило 667 миллионов гривен.
Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
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