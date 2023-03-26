За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 660 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 170550 военных убитыми. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
660 российских окупантов и 15 танков. Потери врага за 25 марта
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Потери врага
- личного состава — около 170550 (+660) человек ликвидировано,
- танков — 3595 (+15) ед.,
- боевых бронированных машин — 6947 (+15) ед.,
- артиллерийских систем — 2631 (+8) ед.,
- РСЗО — 522 (+2) ед.,
- средства ПВО — 277 (+1) ед.,
- самолетов — 305 (+0) ед.,
- вертолетов — 291 (+0) ед.,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 2216 (+2),
- крылатые ракеты — 911 (+0),
- корабли /катера — 18 (+0) ед.,
- автомобильной техники и автоцистерн — 5486 (+3) ед.,
- специальная техника — 282 (+3).
Источник: Минфин
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