Киевсовет увеличил расходы бюджета Киева на 14 миллиардов

Киевский городской совет в четверг, 23 марта, проголосовал за увеличение расходов бюджета столицы Украины в 2023 году на 14 млрд грн при сохранении доходов почти без изменений. Решение поддержали 73 депутата городского совета, пишет LIGA.

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Как изменился бюджет

Согласно проекту решения, доходы бюджета Киева увеличиваются с 66,34 млрд грн до 66,38 млрд грн, в то время как расходы — с 66,40 млрд грн до 80,98 млрд грн. Почти все увеличение пришлось на бюджет развития (специальный фонд), выросший с 12,40 млрд грн до 25,84 млрд грн.

Это привело к увеличению дефицита специального фонда бюджета почти в четыре раза — до 21 млрд грн.

Дополнительные расходы рассеяны на десятки различных программ, среди которых самые большие:

содержание и развитие мостов/путепроводов — 2,25 млрд грн;

содержание и развитие других объектов транспортной инфраструктуры — 1,33 млрд грн;

строительство объектов жилищно-коммунального хозяйства — 1,16 млрд грн;

аварийные и восстановительные работы на поврежденных в результате обстрелов ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 — 1,04 млрд грн;

мероприятия в рамках городской целевой программы «Электронная столица» — 747 млн. грн.

Параллельно с изменениями в городской бюджет депутаты проголосовали за увеличение программы экономического и социального развития города Киева на 2021−2023 годы.

Общая сумма средств на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт городских объектов на 2023 год увеличилась на 11,2 млрд грн и составляет 19,2 млрд грн.