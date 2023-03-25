Финская технологическая компания Nokia присоединилась к Дия.City. Об этом сообщил вице-премьер по инновациям, развитию образования, науки и технологий — министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в Telegram .

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«Резидентство предоставит компании наилучшие правовые и налоговые условия, инструменты для привлечения венчурных инвестиций и защиту прав на интеллектуальную собственность. Теперь компания сможет более активно развиваться в Украине и способствовать развитию цифровой экономики», — заявил Федоров.

Nokia занимается выработкой телекоммуникационного оборудования, в частности 5G.

Федоров также отметил, что команда Минцифры сотрудничает с Nokia в области развития интернета и связи. Компания ранее передала 5000 роутеров для украинских школ, помогающих детям продолжать обучение в укрытиях во время воздушных тревог.

Напомним

Ранее «Минфин» писал, что за год работы налогового пространства для ИТ-компаний «Дия.City» к нему присоединилось более 430 резидентов, было уплачено более 4 млрд грн налогов.

С 8 февраля 2022 г. в Украине заработал специальный правовой режим «Дия.City», который разработан для развития IT-отрасли.​

Участие в «Действие City» позволяет компаниям платить 5%-ный налог на доходы физлиц, минимальный ЕСВ (сейчас 1320 грн в месяц), военный сбор 1,5% и на выбор 18%-ный налог на прибыль или налог на выведенный капитал. %.

Среднемесячная зарплата сотрудника «Дия.City» должна составлять 1200 евро в гривневом эквиваленте. Стартапам можно платить такие зарплаты не сразу, а год спустя. Компания может привлекать работников в штат как ФЛП и на контрактной основе.