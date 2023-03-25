За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 720 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 169 890 военных убитыми. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
720 российских оккупантов и 6 танков. Потери врага за 24 марта
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- личного состава — около 169890 (+720) человек,
- танков — 3580 (+6) ед,
- боевых бронированных машин — 6932 (+11) ед,
- артиллерийских систем — 2623 (+7) ед,
- РСЗО — 520 (+9) ед,
- средства ПВО — 276 (+0) ед,
- самолетов — 305 (+0) ед,
- вертолетов — 291 (+1) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 2214 (+6),
- крылатые ракеты — 911 (+0),
- корабли/катера — 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 5483 (+19) ед,
- специальная техника — 279 (+2).
Источник: Минфин
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