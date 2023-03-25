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25 марта 2023, 10:03 Читати українською

Кабмин продлил специальный период со льготными ценами на электроэнергию

В пятницу, 24 марта, Кабинет министров продлил специальный период со льготными ценами на электроэнергию (ПСО) до конца отопительного сезона — 30 апреля. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и представитель правительства в Верховной раде Тарас Мельничук в Telegram.

В пятницу, 24 марта, Кабинет министров продлил специальный период со льготными ценами на электроэнергию (ПСО) до конца отопительного сезона — 30 апреля.
Фото: pmg.ua

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«Механизм ПСО будет действовать до 30 апреля этого года. Цена на электроэнергию до конца отопительного сезона останется неизменной», — написал Шмыгаль.

Цена электроэнергии для населения до 30 апреля 2023 останется неизменной:

  • 1,44 грн/кВт-ч при потреблении до 250 кВт-ч в месяц,
  • 1,68 грн/кВт-ч при потреблении более 250 кВт-ч в месяц.

Напомним

Ранее «Минфин» писал, что Нацкомиссия по регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) заявила, что средние расходы домохозяйств на воду и водоотвод после запланированного на 2023 год повышения тарифов увеличатся на 60 грн.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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TAN72
TAN72
25 марта 2023, 10:54
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Ну-ну, даже не хочется думать что будет дальше.
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