В пятницу, 24 марта, Кабинет министров продлил специальный период со льготными ценами на электроэнергию (ПСО) до конца отопительного сезона — 30 апреля. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и представитель правительства в Верховной раде Тарас Мельничук в Telegram.
Кабмин продлил специальный период со льготными ценами на электроэнергию
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«Механизм ПСО будет действовать до 30 апреля этого года. Цена на электроэнергию до конца отопительного сезона останется неизменной», — написал Шмыгаль.
Цена электроэнергии для населения до 30 апреля 2023 останется неизменной:
- 1,44 грн/кВт-ч при потреблении до 250 кВт-ч в месяц,
- 1,68 грн/кВт-ч при потреблении более 250 кВт-ч в месяц.
Напомним
Ранее «Минфин» писал, что Нацкомиссия по регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) заявила, что средние расходы домохозяйств на воду и водоотвод после запланированного на 2023 год повышения тарифов увеличатся на 60 грн.
Источник: Минфин
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