Кабмин продлил специальный период со льготными ценами на электроэнергию

В пятницу, 24 марта, Кабинет министров продлил специальный период со льготными ценами на электроэнергию (ПСО) до конца отопительного сезона — 30 апреля. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и представитель правительства в Верховной раде Тарас Мельничук в Telegram .

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

«Механизм ПСО будет действовать до 30 апреля этого года. Цена на электроэнергию до конца отопительного сезона останется неизменной», — написал Шмыгаль.

Цена электроэнергии для населения до 30 апреля 2023 останется неизменной:

1,44 грн/кВт-ч при потреблении до 250 кВт-ч в месяц,

1,68 грн/кВт-ч при потреблении более 250 кВт-ч в месяц.

Напомним

Ранее «Минфин» писал, что Нацкомиссия по регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) заявила, что средние расходы домохозяйств на воду и водоотвод после запланированного на 2023 год повышения тарифов увеличатся на 60 грн.