К закрытию межбанка курс доллара не изменился в покупке и продаже. Евро подешевел на 29 копеек в покупке и продаже.
Курс валют на вечер 24 марта: межбанк, курс в обменниках и наличный рынок
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Открытие 24 марта
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Закрытие 24 марта
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Изменения
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36,56/36,93
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36,56/36,93
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0/0
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39,60/39,99
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39,31/39,70
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29/29
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 38,10−38,60 грн. Евро покупают за 40,70 грн, а продают за 41,50 грн.
По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 38,40−38,50, евро — 41,10−41,40 грн.
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Источник: Минфин
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