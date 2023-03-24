Курс валют на вечер 24 марта: межбанк, курс в обменниках и наличный рынок

К закрытию межбанка курс доллара не изменился в покупке и продаже. Евро подешевел на 29 копеек в покупке и продаже.

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Валюта Открытие 24 марта Закрытие 24 марта Изменения доллар 36,56/36,93 36,56/36,93 0/0 евро 39,60/39,99 39,31/39,70 29/29

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 38,10−38,60 грн. Евро покупают за 40,70 грн, а продают за 41,50 грн.

По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 38,40−38,50, евро — 41,10−41,40 грн.

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