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24 марта 2023, 12:03 Читати українською

Состояние Джека Дорси упало на $526 миллионов после отчета Hindenburg Research

Чистый капитал соучредителя финтех-компании Block (ранее Square) Джека Дорси упал после последнего отчета Hindenburg Research, в котором утверждалось, что платежная компания игнорировала широко распространенное мошенничество. Об этом сообщает Bloomberg.

Чистый капитал соучредителя финтех-компании Block (ранее Square) Джека Дорси упал после последнего отчета Hindenburg Research, в котором утверждалось, что платежная компания игнорировала широко распространенное мошенничество.
Фото: wikipedia.org

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В четверг состояние Дорси упало на $526 млн, что стало его худшим падением за один день с мая. По данным Bloomberg Billionaires Index, его состояние составляет $4,4 млрд после падения на 11%.

Отчет Hindenburg Research

Hindenburg Research заявила, что в течение двух лет расследовала деятельность Block и по итогам заняла короткую позицию по акциям (то есть сделала ставку на их снижение).

В отчете компании утверждается, что разработанное Block платежное приложение Cash App упустило «красные флаги» о потенциальном мошенничестве, что способствовало махинациям на миллиарды долларов с помощью по безработице в период пандемии.

Также утверждается, что Cash App не обратил внимание на то, что один и тот же номер счета использовался для получения госвыплат несколькими людьми.

Администрация штата Массачусетс сообщила Hindenburg Research, что пытается вернуть более 69 тысяч пособий по безработице, выплаченных на счета Cash App.

По количеству спорных операций Cash App опередил крупные банки, такие как JPMorgan и Wells Fargo, у которых гораздо больше клиентов отмечается в отчете.

Hindenburg Research также утверждает, что Block завышает количество пользователей Cash App

Падение акций Block

После выхода отчета Hindenburg Research акции компании Block рухнули более чем на 20%. На минимуме за день бумаги на Нью-Йоркской фондовой бирже стоили $56,5 за штуку, что на 22,2% дешевле, чем на закрытии торгов 22 марта.

Отметим, что Дорси, также являющийся соучредителем Twitter, большую часть своего личного состояния связывает с Block. Индекс богатства Bloomberg оценивает его долю в компании в $3 млрд, а его должность в социальной медиакомпании Илона Маска оценивается в $388 млн.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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