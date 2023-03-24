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24 марта 2023, 11:33 Читати українською

Укрпочта выпускает новую марку «Не забудем! Не простим! Буча. Ирпень. Гостомель» (фото)

Ко дню освобождения Бучи, Ирпеня и Гостомеля от российских военных Укрпочта выпустит новую марку «Не забудем! Не простим! Буча. Ирпень. Гостомель». Выпуск данной марки анонсировал генеральный директор Укрпочты Игорь Смелянский в Telegram.

Ко дню освобождения Бучи, Ирпеня и Гостомеля от российских военных Укрпочта выпустит новую марку «Не забудем!
Фото: Укрпочта

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«За неделю, 31 марта, мы все будем определять день увольнения Бучи, Ирпеня, Гостомеля. День героизма и боли, день ярости и мести. К этому дню Укрпочта, в рамках серии „города — герои“, выпустит марку „Не забудем! Не простим! Буча. Ирпень. Гостомель“, а также открытки и конверты серии. В этом блоке мы выпускаем марки, посвященные всем 3-м городам-героям Киевщины: там и уничтожена „Мечта“, и люди под мостом в Ирпене, и сожжена вражеская техника на улицах Бучи», — написал он.

Сегодня этот блок становится доступным для предзаказа на сайте Укрпочты, а через неделю его можно будет приобрести уже в отделениях.

Стоимость почтового набора составляет 90 грн.

Характеристики

  • Дата выпуска — 31.03.2023
  • Фото — Сергея Нужненко (Радио Свобода), Михаила Джоса. Рисунок Александра Никитюка.
  • Номинальная стоимость — Мх3
  • Размер марок, мм — 43,5×29,5; 43,5×26,1; 33,0×33,0
  • Количество марок в блоке — 3

Годовая книга

«Мы также запускаем продажу годовой книги „Марки Украины за 2021 год“. Конечно, немного задержались с выпуском, но должны все делать на уровне, поэтому собрали для Вас коллекцию марок (среди них марка „Бахмут“) и оформили в крутую книгу», — добавил Смелянский.

Стоимость годовой книги составляет 3400 грн. Заказать ее можно также на сайте Укрпочты.

Годовая книга с марками «Почтовые марки Украины 2021» содержит комплект почтовых марок, блоков и марковых листов, выпущенных Укрпочтой в течение 2021 года. Книга представлена в 2-х комплектациях: Стандарт (1100 экз.) и Эксклюзив (900 экз.).

Источник: Минфин
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