Обанкротившаяся криптобиржа FTX вернула $400 миллионов от хедж-фонда Modulo

Обанкротившаяся криптобиржа FTX заключила соглашение о возврате более $400 млн от фонда Modulo Capital. Биржа возвращает 97% средств, которые она перевела в хедж-фонд в 2022 году. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на судебные документы.

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Компания Modulo, базирующаяся на Багамских островах, согласилась выплатить $404 млн наличными и отказаться от претензии на $56 млн активов, хранящихся на криптобирже FTX.

В ноябре FTX подала заявление о банкротстве, заявив, что не может полностью выплатить клиентам, внесшим средства на ее бирже. Новый генеральный директор FTX Джон Рей сказал, что его главным приоритетом является возврат средств клиентам FTX.

Дочерний хедж-фонд FTX Alameda Research прислал $475 млн Modulo в серии переводов, начиная с мая 2022 года, когда FTX терял деньги и шел к банкротству, согласно судебным документам.

Согласно документам, Аламеда по указанию основателя FTX Сэма Бенкмана-Фрида заплатила $25 млн за покупку доли в Modulo и внесла $450 млн в инвестиционный фонд, которым управляет Modulo.

Согласно документам, урегулирование возмещает большую часть этих платежей и забирает оставшиеся 99% активов Modulo.

FTX и Alameda откажутся от своих претензий на любое право собственности на Modulo в рамках урегулирования. FTX также согласилась не принимать дальнейшие меры против Modulo или ее директоров Сяоюнь Чжана и Дункана Рейнганс-Ю, связанных с выплатами 2022 года.

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Ранее FTX возместила более $5 млрд, пытаясь выплатить деньги клиентам обанкротившейся криптобиржи. На прошлой неделе FTX заявила, что расследует более $3,2 млрд, которые были выведены из компании путем выплат и ссуд основателям компании и ключевым сотрудникам.

Бенкман-Фрид обвиняется в краже миллиардов долларов средств клиентов FTX для покрытия убытков Alameda Research, а также в незаконных политических пожертвованиях на десятки миллионов.