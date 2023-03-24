Нефть на пути к самому большому снижению с 2020 года, рынки оценивают перспективы роста ставок: что нужно знать утром

Фондовые индексы США выросли в четверг

S&P 500 прибавил 0,3%, высокотехнологичный Nasdaq — 1%, а индекс Dow Jones — 0,2%. Основные американские индексы попытались восстановиться после снижения в среду. Инвесторы продолжают оценивать перспективы дальнейшего роста процентных ставок.

Ранее председатель ФРС заявил, что регулятор рассматривает возможность отказа от дальнейшего повышения ставок после того, как на прошлой неделе усилились проблемы в банковском секторе.

Рынки Азиатско-Тихоокеанского региона в основном снижаются

Широкий индекс акций Азии (за исключением Японии) MSCI AC Asia ex Japan Index потерял сегодня 0,2%, японский Nikkei подешевел на 0,4%, южнокорейский Kospi упал на 0,7%, китайский Shanghai Composite и гонконгский Hang Seng снизились на 0,5% и 0,2% соответственно, а сингапурский STI практически не изменился. Опасения по поводу стабильности мировой банковской системы продолжают беспокоить инвесторов в Азии.

На Китай придется почти 40% роста мирового спроса на нефть

Следует из исследования Wood Mackenzie. Именно восстановление КНР после снятия антиковидных ограничений, по оценкам экспертов, станет единственным крупным драйвером роста мирового спроса на нефть в 2023 году. В среднем, по мнению Wood Mackenzie, цена нефти марки Brent в 2023 году составит $89,4 за баррель.

Цены на нефть снижаются

Фьючерсы на Brent подешевели сегодня на 0,3%, до $75,71 за баррель, а контракты на WTI упали 0,3%, до $69,76. Но, несмотря на последнее снижение, с начала недели оба показателя выросли более чем на 4%.

Все потому, что опасения по поводу банковского сектора начинают утихать, а в США дали понять: восстановление национальных стратегических резервов займет больше времени, чем ранее ожидалось. Тем не менее сейчас цены на нефть находятся на пути к самому большому квартальному снижению с начала пандемийного 2020 года.