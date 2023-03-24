За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 1020 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 169 170 военных убитыми. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
1020 российских оккупантов и 4 танка. Потери врага за 23 марта
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Потери врага
- личного состава — около 169170 (+1020) человек ликвидировано,
- танков — 3574 (+4) ед,
- боевых бронированных машин — 6921 (+23) ед,
- артиллерийских систем — 2616 (+8) ед,
- РСЗО — 511 (+0) ед,
- средства ПВО — 276 (+3) ед,
- самолетов — 305 (+0) ед,
- вертолетов — 290 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 2208 (+5),
- крылатые ракеты 911 (+2),
- корабли/катера — 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 5464 (+12) ед,
- специальная техника — 277 (+4).
Источник: Минфин
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