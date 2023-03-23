Курс валют на вечер 23 марта: межбанк, курс в обменниках и наличный рынок

К закрытию межбанка курс доллара не изменился в покупке и продаже. Евро подешевел на 5 копеек в покупке и продаже.

► Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Валюта Открытие 23 марта Закрытие 23 марта Изменения доллар 36,56/36,93 36,56/36,93 0/0 евро 39,87/40,27 39,82/40,22 5/5

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 38,15−38,67 грн. Евро покупают за 40,70 грн, а продают за 41,38 грн.

По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 38,30−38,50, евро — 41,20−41,50 грн.

«Минфин Валюта» — бесплатное мобильное приложение, в котором доступна вся необходимая информация — от курсов валют всех украинских банков до расположения пунктов обмена: Google Play или AppStore.