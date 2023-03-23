К закрытию межбанка курс доллара не изменился в покупке и продаже. Евро подешевел на 5 копеек в покупке и продаже.
Курс валют на вечер 23 марта: межбанк, курс в обменниках и наличный рынок
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Открытие 23 марта
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Закрытие 23 марта
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Изменения
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36,56/36,93
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36,56/36,93
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0/0
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39,87/40,27
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39,82/40,22
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5/5
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 38,15−38,67 грн. Евро покупают за 40,70 грн, а продают за 41,38 грн.
По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 38,30−38,50, евро — 41,20−41,50 грн.
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Источник: Минфин
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