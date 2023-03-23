Центробанк ОАЭ начал внедрение цифрового дирхама

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Что известно

«CBDC — это одна из инициатив в рамках программы FIT, которая будет способствовать дальнейшему позиционированию и укреплению ОАЭ в качестве ведущего мирового финансового центра. Запуск нашей стратегии CBDC знаменует собой ключевой шаг в эволюции денег и платежей в стране», — сказал глава CBUAE Халед Мохамед Балама.



Для реализации проекта регулятор привлек поставщика цифровой инфраструктуры G42 Cloud и финтехкомпанию R3.



Первый этап стратегии, завершение которого ожидается в течение следующих 12−15 месяцев, включает в себя три направления: запуск платежного блокчейн-моста mBridge для проведения международных операций с использованием CBDC, разработку системы платежных мостов для расчетов в цифровых нацвалютах с Индией и пробный выпуск цифрового дирхама для тестирования в оптовой и розничной торговле на территории ОАЭ.



15 марта стало известно о подписании центробанками ОАЭ и Индии меморандума о взаимопонимании, касающегося использования цифровых нацвалют для трансграничных платежей.



Резервный банк Индии (RBI) в настоящее время также проводит пилотные проекты по использованию CBDC. Тестирование в розничном сегменте началось в декабре 2022 года и проходит уже как минимум в 15 индийских городах.

Напомним