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23 марта 2023, 18:16 Читати українською

Центробанк ОАЭ начал внедрение цифрового дирхама

Центральный банк Объединенных Арабских Эмиратов дал старт стратегии внедрения цифрового дирхама — новой формы национальной валюты (Central Bank Digital Currency, CBDC). Проект проходит в рамках государственной Программы трансформации финансовой инфраструктуры (FIT programme), направленной на ускорение цифровизации сектора финуслуг. Об этом говорится в проекте банка.

Центральный банк Объединенных Арабских Эмиратов дал старт стратегии внедрения цифрового дирхама — новой формы национальной валюты (Central Bank Digital Currency, CBDC).
Фото: depositphotos

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Что известно

«CBDC — это одна из инициатив в рамках программы FIT, которая будет способствовать дальнейшему позиционированию и укреплению ОАЭ в качестве ведущего мирового финансового центра. Запуск нашей стратегии CBDC знаменует собой ключевой шаг в эволюции денег и платежей в стране», — сказал глава CBUAE Халед Мохамед Балама.

Для реализации проекта регулятор привлек поставщика цифровой инфраструктуры G42 Cloud и финтехкомпанию R3.


Первый этап стратегии, завершение которого ожидается в течение следующих 12−15 месяцев, включает в себя три направления: запуск платежного блокчейн-моста mBridge для проведения международных операций с использованием CBDC, разработку системы платежных мостов для расчетов в цифровых нацвалютах с Индией и пробный выпуск цифрового дирхама для тестирования в оптовой и розничной торговле на территории ОАЭ.

15 марта стало известно о подписании центробанками ОАЭ и Индии меморандума о взаимопонимании, касающегося использования цифровых нацвалют для трансграничных платежей.

Резервный банк Индии (RBI) в настоящее время также проводит пилотные проекты по использованию CBDC. Тестирование в розничном сегменте началось в декабре 2022 года и проходит уже как минимум в 15 индийских городах.

Напомним

  • Центробанк успешно провел эксперимент по CBDC под названием «Project Aber» в 2019 году в сотрудничестве с центральным банком Объединенных Арабских Эмиратов, изучив, может ли технология блокчейна способствовать трансграничным платежам.
  • В конце 2020 года банки опубликовали отчет, в котором говорится, что CBDC технически жизнеспособна для трансграничных платежей.
  • По данным американского аналитического центра Atlantic Council, в настоящее время 11 стран полностью внедрили CBDC, а еще 17 проводят пилотные проекты.
Источник: Минфин
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