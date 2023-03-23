Валютный прогноз: Федрезерв продолжает курс на ужесточение монетарной политики

Вчера состоялось заседание ФРС США, где было принято решение увеличить учетную ставку на 0,25% — до 5,00% годовых. В нынешнем году планируется еще одно повышение на 0,25%. Планов снижать данный показатель в 2023 году нет. При этом ЦБ продолжит сокращать баланс, так как инфляция далека от целевых значений. Текущий банковский кризис не несет в себе существенных рисков, поэтому ФРС не видит необходимости менять свою денежно-кредитную политику. Об этом сообщает аналитик RoboForex Андрей Гойлов.

График валютной пары EURUSD, D1.

С конца прошлой недели наблюдался рост EUR относительно USD. В паре EURUSD была сформирована поддержка на отметке 1,0518. Далее доллар может подешеветь до 1,0931. На данный момент ожидается ослабление EUR и формирование уровня сопротивления.

График валютной пары USDCHF, D1.

В валютной паре USDCHF уровень сопротивления сместился на 0,9425, а поддержка теперь находится на 0,9071. При закреплении выше отметки 0,9305 доллар вырастет до уровня 0,9546. В противном случае USD может ослабнуть к 0,8977.

График валютной пары AUDUSD, D1.

В валютной паре AUDUSD новый уровень сопротивления сформирован на отметке 0,6777, а поддержка — на 0,6578. Не исключено, что доллар США усилится до 0,6435. Сигналом к его ослаблению может стать смещение цены под уровень 0.6718. За него в ближайшие дни между быками и медведями может развернуться упорная борьба.

График валютной пары USDJPY, D1.

В валютной паре USDJPY обозначился ценовой канал с границами 130,56−134,90. На данный момент JPY стремится достичь отметки 129,29. Для этого ей необходимо закрепиться под уровнем 132,28.

График валютной пары GBPUSD, D1.

В валютной паре GBPUSD уровень поддержки теперь расположен на отметке 1,2010, а сопротивление — на 1,2285. При пробое сопротивления фунт сумеет дойти до отметки 1,2342. На момент написания комментария наблюдались активные попытки котировок закрепиться над 1,2285.

График валютной пары NZDUSD, D1.

В валютной паре NZDUSD был образован уровень поддержки — 0,6096. Сопротивление находится на отметке 0,6275. В случае пробоя сопротивления доллар США может опуститься до 0,6365.

График валютной пары USDCAD, D1.

В валютной паре USDCAD проявился уровень поддержки — 1,3554. Сопротивлением теперь станет отметка 1,3883. Если цена закрепится над уровнем 1,3660, вероятен рост доллара США к 1,3951.