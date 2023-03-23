Toshiba одобрила предложение о выкупе корпорации за $15 миллиардов

Правление японской технологической корпорации Toshiba одобрило предложение на сумму $15 млрд от коносорциума во главе с японским фондом прямых инвестиций Japan Industrial Partners (JIP). Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на 2 источника, которые знакомы с ситуацией.

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Отмечается, что это открывает путь к крупнейшему в истории страны соглашению между частным и государственным капиталом.

147-летний конгломерат, который на момент закрытия рынка в четверг стоил 1,8 трлн иен ($14 млрд), будет приобретен Japan Industrial Partners, фондом, возглавляющим консорциум из 20 компаний, включая группу Orix, Chubu Electric Power и производителя микросхем Rohm.

На пике прошлого года, когда ожидались более высокие предложения от Bain Capital и других мировых фондов прямых инвестиций, рынок оценивал Toshiba в 2,5 трлн иен.

Утверждение сделки знаменует собой конец восьмилетней саги, включавшей в себя бухгалтерский скандал, попытку делистинга и распродажу ценнейшего актива компании — бизнеса по производству флеш-памяти, теперь известного под названием Kioxia. Во время потрясений Toshiba столкнулась с одним из самых озлобленных противостояний акционеров в истории японских корпораций.

Соглашение, если его поддержат наиболее активные акционеры Toshiba, приведет к делистингу компании — судьбе, которой она избежала в 2017 году, когда провал ее атомного бизнеса в США поставил ее на грань банкротства.

Из-за финансовых трудностей, в 2017 году Toshiba решила осуществить экстренную эмиссию нового капитала на сумму $5,4 млрд в рамках сделки, разработанной Goldman Sachs.

Соглашение кардинально изменило реестр акционеров Toshiba, пополнив его рядом агрессивных иностранных фондов-активистов, призвавших компанию найти лучшие способы разблокирования стоимости.

В течение последних шести лет крупнейшим акционером Toshiba был Effissimo Capital Management, тайный фонд, базирующийся в Сингапуре и управляемый японскими менеджерами, оказывавший сильное давление на Toshiba на протяжении всего времени.

Toshiba начала собирать предложения с весны прошлого года, поначалу привлекая интерес крупнейших мировых фондов выкупа. Но в октябре JIP был избран лучшим участником торгов, и ни один другой фонд не представил обязательного предложения о покупке компании.

Японский фонд ранее уже покупал активы таких групп, как Sony и Olympus, но у него нет опыта покупки целой компании такого размера, как Toshiba.

В феврале конгломерат сообщил о худших, чем ожидалось, результатах: квартальная операционная прибыль упала почти на 90%. Операционный директор Горо Янасе подал в отставку после того, как аудиторы обнаружили, что он неоднократно представлял отчетность о расходах на развлечения без указания имен, являющихся нарушением правил компании.

Toshiba отказалась от комментариев.