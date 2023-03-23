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23 марта 2023, 13:40 Читати українською

Акции китайских технокомпаний дорожают на сегодняшних торгах

Акции крупнейших технологических компаний из КНР сегодня дорожают. Аналитики LBLV отметили, что ценные бумаги Tencent выросли в цене после публикации отчетности. Интернет-гигант сообщил о более высокой годовой прибыли, чем прогнозировалось. Повышению настроения на рынке также способствовали «ястребиные» сигналы ФРС.

Ценные бумаги Tencent Holdings подорожали более чем на 6% до 368,40 гонконгских долларов. Росту годовой прибыли способствовали ослабления карантинных ограничений в Поднебесной и не такая строгая нормативно-правовая база. Прибыль, рассчитанная на акционеров, составила 188,24 миллиарда юаней в прошлом году. Это на 16% меньше, чем было зафиксировано в 2021 году, но выше прогнозов экспертов (114,19 миллиарда юаней). Отмечается, что операции компании пострадали из-за связанных с COVID-19 ограничений.

В LBLV отмечают, что негативно на деятельности компании отразилось усиление контроля со стороны властей, которое привело к расследованиям и антимонопольным штрафам.

После снятия карантинных ограничений рекламный бизнес компании нацелен на рост. Местные власти смягчили риторику касательно китайских техногигантов, чтобы поддержать программу трехлетнего развития экономики после ограничений, связанных с коронавирусом.

Руководство Tencent планирует принять меры по сокращению расходов, а также активно развивать основное направление бизнеса.

Другие интернет-компании также укрепили свои позиции. На гонконгской сессии акции компании Alibaba подорожали на 3,2%, на 1,8% и 0,7% поднялись котировки JD.com и Baidu.

На настроение на рынке также повлияли намеки Федрезерва о возможной приостановке повышения процентной ставки.

Егор Ровников, финансовый аналитик LBLV

Источник: Минфин
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