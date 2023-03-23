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23 марта 2023, 15:35 Читати українською

В Пенсионном фонде рассказали, как оформить пенсию с помощью «Дия. Подписи»

Дистанционно подать заявление на назначение пенсии можно через личный кабинет на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда. Теперь для людей, желающих подать заявление на назначение пенсии, но не имеющих возможности получить КЭП, чтобы подать заявление дистанционно, реализована возможность оформления пенсии с помощью «Дия.Подписи». Об этом сообщает пресс-служба ПФУ.

Дистанционно подать заявление на назначение пенсии можно через личный кабинет на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда.
Фото: slovoidilo.ua

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Для этого нужно быть зарегистрированным пользователем мобильного приложения «Дия», активировать «Дия. Подпись» и подготовить скан-копии необходимых документов.

Чтобы воспользоваться сервисом необходимо зайти на веб-портал электронных услуг Фонда и выбрать вкладку «Заявление о назначении пенсии», ознакомиться с информацией, которая появится на экране, а затем перейти по ссылке «Вход».

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Войти в личный кабинет нужно с помощью «Дия.Подписи», после чего выполнить следующие шаги:

  • Шаг 1 — в разделе «О пенсионном обеспечении» выберите вкладку «Заявление на назначение пенсии». Согласуйте дистанционное информирование, выбрав способ получения сообщений об обработке вашего заявления. Нажмите «Продолжить» и выберите вид пенсии, например «Пенсия по возрасту»;
  • Шаг 2 — ответьте на вопросы анкеты-опроса для заполнения атрибутов обращения и дайте согласие на передачу и обработку своих персональных данных (поставьте отметку);
  • Шаг 3 — прикрепите скан-копии необходимых документов, подготовленных в соответствии с требованиями по сканированным копиям документов по приведенному перед формированием заявления перечню.

После этого на экране появится полная форма заявления о назначении пенсии, заполненная по результатам шагов 1−3. При необходимости форму заявления можно отредактировать.

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Для завершения всех сделок, заявление подписывается с помощью «Дия. Подписи» и отправляется в Фонд нажатием кнопки «Подписать и отправить в ПФУ».

«По результатам обработки заявления вы получите информацию о состоянии обработки заявления и решении о назначении пенсии выбранным вами способом», — отметили в ПФУ.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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