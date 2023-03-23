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23 марта 2023, 14:31 Читати українською

Кабмин утвердил состав наблюдательного совета Укрпочты

Кабинет министров утвердил на должности членов наблюдательного совета АО «Укрпочта» семерых победителей отбора: пять независимых членов и двух представителей государства. Такое решение было принято на заседании 21 марта 2023, сообщает пресс-служба Министерства экономики.

Кабинет министров утвердил на должности членов наблюдательного совета АО «Укрпочта» семерых победителей отбора: пять независимых членов и двух представителей государства.

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Независимые члены

Независимыми членами наблюдательного совета стали:

  • Абдрасилов Ринат (Кыргызстан, старший партнер Cambridge Management Consulting, Великобритания),
  • Карновски Якуб (Польша, опыт работы в наблюдательных советах «Укрпочта» и УЗ),
  • Кэррол Гери Джон (Великобритания, почтовый бизнес),
  • Малинская Елена Александровна (Украина, стратегический менеджмент и банковское дело),
  • Митюков Игорь Александрович (Украина, финансовый менеджмент).

Представители государства

Также в состав наблюдательного совета вошли два представителя государства:

  • Бернацкая Наталья Илларионовна (Украина, профессор хозяйственного и трудового права),
  • Прасолова Кристина Игоревна (Украина, экономист).

«В этом составе наблюдательного совета наблюдается почти полное гендерное равенство: трое из семи членов — женщины», — подчеркнули в Минэкономики.

Требования к кандидатам

Среди ключевых требований к кандидатам отмечается опыт работы в наблюдательных советах крупных компаний, управленческий опыт в банковской/финансовой, логистической и сфере почтовой связи, международной и инвестиционной деятельности, опыт цифровых и стратегических трансформаций и т. д.

«Этот набсовет должен стать толчком для развития компании, привлечению новых инвестиций и воплощению современных сервисов. Мы ожидаем, что новые специалисты усилят команду государственного почтового оператора», — подчеркнула первый вице-премьер-министр — Министр экономики Украины Юлия Свириденко.

По ее словам, наблюдательный совет является составной частью реформы системы корпоративного управления. Новый состав наблюдательного совета Укрпочты будет иметь большинство членов из Украины и отличаться лучшей осведомленностью с реалиями украинской экономики.

При этом иностранцы должны воплощать европейский опыт трансформаций аналогичных Укрпочте организаций, а также внедрять новейшие инструменты развития бизнеса в сфере цифровизации и банковского дела.

Напомним

Это уже второй конкурс, в состоявшийся в этом году наблюдательный совет государственных компаний. В январе правительство утвердило на должности членов Наблюдательного совета НАК «Нафтогаз Украины».

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 4

+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
23 марта 2023, 14:35
#
Ну теперь они «поставят» Смелянского на место, либо наоборот,
поддержат все его ранее озвученные начинания…
+
0
Benderitto
Benderitto
23 марта 2023, 15:00
#
Малинская Елена Александровна будучи председателем правления банков довела до банкротства Энергобанк и чуть не довела до банкротсва Банк Кредит Днепр.
Потом пошла работать замом председателя в Ощадбанк, нацбанк снял Малинскую с занимающей должности в связи не компетенцией.
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
23 марта 2023, 15:07
#
Такие люди всегда нужны,
вот и в Набсовете Укрпочты
могут пригодиться…
+
+15
kadaad1988
kadaad1988
23 марта 2023, 15:12
#
Очередная группка бездельников, котрые будут неплохо жить за наш счет!
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