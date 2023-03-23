Кабинет министров утвердил на должности членов наблюдательного совета АО «Укрпочта» семерых победителей отбора: пять независимых членов и двух представителей государства. Такое решение было принято на заседании 21 марта 2023, сообщает пресс-служба Министерства экономики.
Кабмин утвердил состав наблюдательного совета Укрпочты
► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости
Независимые члены
Независимыми членами наблюдательного совета стали:
- Абдрасилов Ринат (Кыргызстан, старший партнер Cambridge Management Consulting, Великобритания),
- Карновски Якуб (Польша, опыт работы в наблюдательных советах «Укрпочта» и УЗ),
- Кэррол Гери Джон (Великобритания, почтовый бизнес),
- Малинская Елена Александровна (Украина, стратегический менеджмент и банковское дело),
- Митюков Игорь Александрович (Украина, финансовый менеджмент).
Представители государства
Также в состав наблюдательного совета вошли два представителя государства:
- Бернацкая Наталья Илларионовна (Украина, профессор хозяйственного и трудового права),
- Прасолова Кристина Игоревна (Украина, экономист).
«В этом составе наблюдательного совета наблюдается почти полное гендерное равенство: трое из семи членов — женщины», — подчеркнули в Минэкономики.
Требования к кандидатам
Среди ключевых требований к кандидатам отмечается опыт работы в наблюдательных советах крупных компаний, управленческий опыт в банковской/финансовой, логистической и сфере почтовой связи, международной и инвестиционной деятельности, опыт цифровых и стратегических трансформаций
«Этот набсовет должен стать толчком для развития компании, привлечению новых инвестиций и воплощению современных сервисов. Мы ожидаем, что новые специалисты усилят команду государственного почтового оператора», — подчеркнула первый вице-премьер-министр — Министр экономики Украины Юлия Свириденко.
По ее словам, наблюдательный совет является составной частью реформы системы корпоративного управления. Новый состав наблюдательного совета Укрпочты будет иметь большинство членов из Украины и отличаться лучшей осведомленностью с реалиями украинской экономики.
При этом иностранцы должны воплощать европейский опыт трансформаций аналогичных Укрпочте организаций, а также внедрять новейшие инструменты развития бизнеса в сфере цифровизации и банковского дела.
Напомним
Это уже второй конкурс, в состоявшийся в этом году наблюдательный совет государственных компаний. В январе правительство утвердило на должности членов Наблюдательного совета НАК «Нафтогаз Украины».
Комментарии - 4
поддержат все его ранее озвученные начинания…
Потом пошла работать замом председателя в Ощадбанк, нацбанк снял Малинскую с занимающей должности в связи не компетенцией.
вот и в Набсовете Укрпочты
могут пригодиться…