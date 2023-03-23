В одной области Украины возможны отключения света — Минэнерго

В четверг, 23 марта, энергосистема Украины продолжает работать без ограничений потребителей с резервом мощности. При этом возможны отключения света в Житомирской области из-за ремонтных работ. Об этом заявил министр энергетики Герман Галущенко, сообщает пресс-служба Минэнерго.

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По словам министра, генерация с запасом обеспечивает необходимые объемы мощности для нужд потребителей электроэнергии по всей стране.

«В то же время продолжаются ремонтные работы на объектах сетевой инфраструктуры, пострадавших в результате последнего массированного обстрела. Возможны непродолжительные отключения электроэнергии в Житомирской области», — отметил Галущенко.

Он также добавил, что за последние сутки возобновлено электроснабжение около 4 тыс. абонентов в Донецкой области и около 1 тыс. абонентов в Харьковской области.

Напомним

Россияне на протяжении всей зимы нанесли 15 массированных ракетных и 18 атак БПЛА на энергообъекты. Почти все ключевые подстанции магистральных сетей Укрэнерго были атакованы по меньшей мере по 3−4 раза, их основному оборудованию нанесены тяжелые повреждения.