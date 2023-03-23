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23 марта 2023, 13:16 Читати українською

Без предоплаты на карту продавца: Новая почта запустила обновленный сервис в мобильном приложении

Теперь покупателю не нужно делать 100−200 грн предоплаты на карту продавца, а продавец получает бесплатную обратную доставку в случае отказа от товара. Об этом говорится в сообщении Новой почты.

Теперь покупателю не нужно делать 100−200 грн предоплаты на карту продавца, а продавец получает бесплатную обратную доставку в случае отказа от товара.

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Что известно о «Сейфе-сервисе»

Онлайн-покупка через «Сейф-сервис» осуществляется исключительно через мобильное приложение Новой почты, в котором покупатель получает уведомление с номером накладной и возможностью оплатить заказ.

После оплаты товара в приложении средства не уходят сразу на счет продавца, а резервируются. Таким образом, покупатель имеет возможность осмотреть посылку в отделении и избегает риска с подпиской незнакомым продавцам на карту. И только после того, как он осмотрел и забрал посылку, средства перечисляются продавцу на карту. При этом данные платежных карт для обеих сторон остаются конфиденциальными. Если товар не подошел и покупатель отказался от посылки, то она возвращается к продавцу бесплатно, а деньги за товар автоматически возвращаются покупателю.

Для продавцов «Сейф-Сервис» бесплатный, а покупатель платит комиссию за денежный перевод. До конца мая акционная стоимость сервиса составляет 20 гривен вне зависимости от стоимости посылки.

Как воспользоваться «Сейф-сервисом»

  • Продавец самостоятельно создает экспресс-накладную в мобильном приложении Новой почты.

  • В разделе Дополнительные услуги продавец выбирает и нажимает Сейф-Сервис.

  • Как только будет создана экспресс-накладная, покупатель получает push-сообщение с ее номером. Он имеет 2 суток, чтобы оплатить заказ через мобильное приложение Новой почты.

  • Как только посылка прибудет в отделение, покупатель ее осматривает и принимает решение о покупке. Если забирает заказ — через 30 минут средства за товар перечисляются на карту продавца. В случае отказа от посылки она возвращается бесплатно продавцу, а стоимость товара и комиссия за денежный перевод возвращаются покупателю на счет.

Посылка, оформленная через Сейф-сервис, может храниться в отделении пять дней. На шестой день она автоматически вернется к отправителю, средства — покупателю, а сделка будет отменена. «Сейф-сервис» предоставляет финтех-компания НоваПэй, входящая в группу компаний Новой почты.

Источник: Минфин
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Комментарии - 4

+
+41
Андрюха Луганський
Андрюха Луганський
23 марта 2023, 13:33
#
Якщо хто не побачив де тут інтерес нової пошти — то покупець оплачує вартість доставки до себе в будь-якому разі.
«Бо послуга надана».

А в цілому НП молодці.
Беремо на приклад олх і їхню олх-доставку.
Задіяні сторони: продавець, сервіс олх, логістична компанія, та покупець.
Зараз Н П з цієї схеми убирає олх.
+
+11
JWT
JWT
23 марта 2023, 13:40
#
Тільки в OLX-Доставці покупець нічого не платить у разі відмови, як і продавець.
+
+30
Tboy
Tboy
23 марта 2023, 15:09
#
Тільки нюанс маленький — в олх безкоштовна доставка! А в Нової пошти і так вартість доставки вже стала космос!
+
0
mlp711141
mlp711141
23 марта 2023, 13:37
#
Ага… А без мобильного приложения (через свой кабинет, доступный с компьютера) покупателю оплатить нельзя?
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