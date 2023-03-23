НБУ аннулировал лицензию еще одной финансовой компании

Национальный банк Украины аннулировал ООО «ФК «Мидл» лицензию на предоставление услуг по финансовому лизингу. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

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По словам НБУ, это небанковское финансовое учреждение не предоставило никакой финансовой услуги в соответствии с указанной лицензией в течение 12 месяцев со дня ее получения.

Также ООО «ФК «Мидл» не уведомило Нацбанк о начале своей деятельности в определенный срок.

Такое решение Комитет по надзору и регулированию деятельности рынков небанковских финансовых услуг принял 20 марта 2023 года.

Напомним

Ранее «Минфин» писал о том, что НБУ аннулировал лицензию финансовой компании владельца Concorde Capital.