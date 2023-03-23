Канада продлила на год программу поддержки беженцев из Украины

Канада продлила в год действие программы поддержки украинских беженцев. Об этом сообщается на сайте канадского правительства.

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Поддержка Канады

«Поскольку Россия продолжает свое незаконное и неоправданное вторжение в Украину, Канада по-прежнему будет поддерживать тех, кто был вынужден убегать», — говорится в сообщении.

Как отмечается, поддержка включает помощь беженцам в поиске временного убежища в Канаде и оказании им необходимой поддержки.

Министерство иммиграции, беженцев и гражданства Канады продлило на год разрешение на экстренные поездки между Канадой и Украиной (CUAET).

Это означает, что украинцы и члены их семей смогут до 15 июля 2023 бесплатно подать документы на получение визы CUAET.

Получившие визу CUAET должны будут въехать в Канаду до 31 марта 2024 года.

Имеющие визу CUAET и уже находящиеся в Канаде должны до 31 марта 2024 года бесплатно продлить или изменить свой временный статус.

Как сообщается, украинские беженцы получат единовременную финансовую помощь, а также доступ к экстренному жилью сроком до 2 недель, если это необходимо, по прибытии в Канаду.