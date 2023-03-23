Решение ФРС и растущая инфляция в Британии: что нужно знать утром

Американские акции снизились

S&P 500 потерял 1,7%, а высокотехнологичный Nasdaq и индекс Dow Jones снизились на 1,6%. Все — на фоне решения ФРС продолжить повышать процентные ставки. При этом регулятор признает, что потрясения в банковском секторе могут замедлить и «без того хрупкую американскую экономику». Между тем, председатель ФРС Джером Пауэлл отметил, что регулятор будет по-прежнему привержен борьбе с инфляцией, даже несмотря на недавние потрясения, вызванные банковским кризисом.

Рынки Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются разнонаправленно

Широкий индекс акций Азии (за исключением Японии) MSCI AC Asia ex Japan Index вырос сегодня на 0,9%, гонконгский Hang Seng увеличился на 0,8%, японский Nikkei снизился на 0,3%, сингапурский STI сократился на 0,1%, а южнокорейский Kospi и

китайский Shanghai Composite практически не изменились. Инвесторы в Азии оценивают итоги вчерашнего заседания ФРС.

Акции региональных банков США падают

По итогам вчерашних торгов, индекс региональных банков Америки — S&P Regional Banks — снизился на 5,7%. Среди лидеров падения: PacWest Bancorp (-17,1%) и First Republic Bank (-15,9%). Это случилось, несмотря на то, что представители Федерального комитета по открытым рынкам США отметили, что банковская система страны остается устойчивой, однако недавние события в отрасли могут повлиять на американскую экономику.

Wells Fargo: финансовая нестабильность — самый большой экономический риск для США

Эксперты считают, что в следующие три месяца финансовая нестабильность может принести Штатам куда большие риски, чем инфляция. В Wells Fargo полагают, что политики из ФРС недооценивают, насколько сильно быстрое ужесточение кредитных условий может навредить экономике. Поэтому вполне вероятно, что американский регулятор будет удерживать процентные ставки на высоком уровне до тех пор, пока в финансовом секторе не наступит очередной крах, допускают эксперты.

Инфляция в Великобритании снова растет

Потребительские цены в Британии выросли на 10,4% в феврале по сравнению с прошлым годом. Так, инфляция на продукты питания в стране достигла самого высокого уровня за более чем 45 лет, замечает CNN News. Цены на продовольствие за год выросли на 18,2%, что стало самым резким увеличением стоимости с конца 1970-х годов. Все это может повысить вероятность того, что Банк Англии снова повысит процентные ставки на заседании в четверг, считают эксперты.