Решение ФРС и растущая инфляция в Британии: что нужно знать утром

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
%Бонус от Минфина
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

23 марта 2023, 9:32 Читати українською

Решение ФРС и растущая инфляция в Британии: что нужно знать утром

Кратко о главном на международных рынках.

Кратко о главном на международных рынках.
Фото: ukrinform.uа

Американские акции снизились

S&P 500 потерял 1,7%, а высокотехнологичный Nasdaq и индекс Dow Jones снизились на 1,6%. Все — на фоне решения ФРС продолжить повышать процентные ставки. При этом регулятор признает, что потрясения в банковском секторе могут замедлить и «без того хрупкую американскую экономику». Между тем, председатель ФРС Джером Пауэлл отметил, что регулятор будет по-прежнему привержен борьбе с инфляцией, даже несмотря на недавние потрясения, вызванные банковским кризисом.

Рынки Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются разнонаправленно

Широкий индекс акций Азии (за исключением Японии) MSCI AC Asia ex Japan Index вырос сегодня на 0,9%, гонконгский Hang Seng увеличился на 0,8%, японский Nikkei снизился на 0,3%, сингапурский STI сократился на 0,1%, а южнокорейский Kospi и
китайский Shanghai Composite практически не изменились. Инвесторы в Азии оценивают итоги вчерашнего заседания ФРС.

Акции региональных банков США падают

По итогам вчерашних торгов, индекс региональных банков Америки — S&P Regional Banks — снизился на 5,7%. Среди лидеров падения: PacWest Bancorp (-17,1%) и First Republic Bank (-15,9%). Это случилось, несмотря на то, что представители Федерального комитета по открытым рынкам США отметили, что банковская система страны остается устойчивой, однако недавние события в отрасли могут повлиять на американскую экономику.

Wells Fargo: финансовая нестабильность — самый большой экономический риск для США

Эксперты считают, что в следующие три месяца финансовая нестабильность может принести Штатам куда большие риски, чем инфляция. В Wells Fargo полагают, что политики из ФРС недооценивают, насколько сильно быстрое ужесточение кредитных условий может навредить экономике. Поэтому вполне вероятно, что американский регулятор будет удерживать процентные ставки на высоком уровне до тех пор, пока в финансовом секторе не наступит очередной крах, допускают эксперты.

Инфляция в Великобритании снова растет

Потребительские цены в Британии выросли на 10,4% в феврале по сравнению с прошлым годом. Так, инфляция на продукты питания в стране достигла самого высокого уровня за более чем 45 лет, замечает CNN News. Цены на продовольствие за год выросли на 18,2%, что стало самым резким увеличением стоимости с конца 1970-х годов. Все это может повысить вероятность того, что Банк Англии снова повысит процентные ставки на заседании в четверг, считают эксперты.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 3 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами